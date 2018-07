Die HV der Nordstern Allgemeine Ver-Sicherungs-AG, Köln und Berlin, beschloß eine Erhöhung des Grundkapitals um 2 auf 6 Mill. DM. Die auf die Kapitalerhöhung entfallende gesetzliche Rücklage von 0,2 Mill. DM ist bereits zum 31. 12.55 gebildet worden. Aus dem in 1955 erzielten Reingewinn von 0,305 (0,455) Mill. DM erhalten die Aktionäre eine Divideide von 10 (8) v. H. Die Gesellschaft besitzt das gesamte AK der Nordstern Rückversicherungs-AG und ist Hauptaktionär der Nordstern Lebensversicherungs-AG. Bis zum 31. 12. 55 hat sich das Bilanzvolumen auf 86,3 Mill. DM (gegenüber 32 in der DMEB) erhöht. Die Gesamtbeitragseinnahmen machten in 1955 rund 89,6 Mill DM aus. In den Sachversicherungszweigen hielt das Unternehmen Erde 1955 Risiken im Gesamtwert von 23 Mrd. DM gedeckt. Im neuen Geschäftsjahr ist das Geschäft bei normaler Entwicklung im bisherigen Ausmaß weitergewachsen. Das erste Vierteljahr brachte Nordstern wie der gesamten deutschen Versicherungswirtschaft eine bemerkenswerte Häufung von großen Brandschäden, die das Ergebnis der Feuerversicherung voraussichtlich stark beeinflussen werden: Auch in der Leitungswasserversicherung war der Schadensverlauf infolge derlang anhaltenden Frostperiode ungünstig W.