Die Internationale Photo und Kino-Ausstellung Köln 1956 („photokina“ vom 29. September bis 7. Oktober) war zweifellos ein spektakuläres Ereignis, das mit 196 000 Besuchern breitestem Interesse im In- und Ausland begegnete. Die „photokina“ steht im internationalen Messe- und Ausstellungswesen an bevorzugter und zuweilen sogar die Begehrlichkeit ausländischer Messeplätze erweckender Stelle.

Der Wille der ausstellenden Industrien, die Funktionen einer Messe und einer Ausstellung sinnvoll aufeinander abzustimmen, war auf der diesjährigen Photokina besonders ausgeprägt. Dies dürfte ein Verdienst der Kölner Messeleitung sein, der es gelungen war, zu verhindern, daß die äußere Repräsentation, der Rahmen und die Vielzahl der die Photokina begleitenden Fach- und kulturellen Veranstaltungen den ökonomischen Kern dieser photographischen und kinematographischen „Weltmesse“ erstickten. Die „photokina“ war also auch ein wirtschaftliches Ereignis, dessen Anziehungskraft weit über den europäischen Markt hinaus wirkte: 500 Aussteller (darunter 28 mitteldeutsche und 140 ausländische) aus allen Zweigen derphotographischen, kinematographischen und Zubehör-Industrien beteiligten sich. Die meisten Firmen hüten einen auffallend repräsentativen Rahmen gewählt, um die Vielzahl ihrer Produkte dem Fachmann und Laien anzubieten.

Technische Revolutionen waren von der diesjährigen Photokina nicht zu erwarten. Der Zeitraum von zwei Jahren ist sicherlich zu kurz, um umwälzende Neuheiten in der Photo-, Kino- oder Schmalfilmtechnik zu erfinden. Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Berufs- und Amateurphotographen auf jeden technischen Fortschritt verzichten mußten. Die Kameraindustrie hat ihren technischen Fortschritt auf eine Vereinfachung der Bedienung der Photogeräte gelenkt. Die Vereinfachung hat jedoch nicht zu einer „Versimpelung“ geführt: qualitativ hochwertige Kameras finden noch immer die stärkste Beachtung, auch im Export.

Stand vor zwei Jahren die Frage nach dem Sucher im Vordergrund, so war diesmal der in die Kamera eingebaute Belichtungsmesser die wichtigste Verbesserung. Die Entwicklung strebt eine vollautomatische Belichtungsregelung an. Die neue Agfa-Kamera „Automatic 66“ zeigte, daß eine solche Lösung möglich ist. Neben den Fragen der technischen Fortentwicklung war auf der „photokina“ auch die Formgestaltung aktuell. Wie bei manchen technischen Entwicklungen so war auch hier der ermunternde Einfluß des Auslandes unverkennbar. Die Agfa-L erkusen benutzte die Photokina, um einen neuen Universalfilm (Roll- und Planfilm für Schwarz-Weiß und Farbe) vorzustellen. Eindrucksvoll sind aber auch vielseitige Neuerungen der Kino- und Schmalfilmtechnik. Dü.