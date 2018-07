Die neuen Förderungsmaßnahmen für das steuerbegünstigte Sparen haben es „in sich“: sie sind in ihrer Kompliziertheit kaum noch zu übertreffen. Dennoch sollte sich dadurch niemand abhalten lassen, zu überprüfen, ob nicht die eine oder andere Sparform für ihn lohnend ist. Trotz der Steuersenkungen der letzten Jahre können mit Hilfe der neuen Bestimmungen ansehnliche Beträge vor dem Fiskus gerettet werden. Und wer möchte das nicht? Mit der Rückkehr des dreijährigen Sparvertrages ist das steuerbegünstigte Sparen innerhalb der gezogenen Grenzen wieder interessant geworden. Mit seiner Hilfe läßt sich zumeist eine Steuerersparnis von etwa 20 bis 30 v. H. der Sparsumme erreichen, zu der die Zinsen aus den Sparguthaben oder aus den Wertpapieren treten. Ab 1. Januar 1957 vermindert sich durch die Erhöhung der Werbungskosten die Steuerersparnis geringfügig. Noch sind nicht alle geplanten Maßnahmen rechtskräftig geworden; aber es lohnt sich schon ein Überblick über das, was heute bereits möglich ist.

Befristet auf die Jahre 1956, 1957 und 1958 sind die Sonderausgaben für den Steuerpflichtigen und seine Ehefrau von je 800 DM auf je 1000 DM erhöht worden. Für jedes Kind können 500 DM angerechnet werden. Es muß also geprüft werden, inwieweit durch die neuen Höchstsätze Raum für Sparverträge frei geworden ist. Als Sonderausgaben gelten alle Sozial-, Versicherungs- und Bausparverträge. Bei Lohnsteuerpflichtigen können erst die über die Sonderausgabon-Pauschale von 624 DM hinausgehenden Sonderausgaben geltend gemacht werden.

Die neuen Sätze verdoppeln sich bei Steuerpflichtigen, die (oder deren Ehefrau) mindestens vier Monate vor Jahresschluß das 50. Lebensjahr vollendet haben. Wichtig ist, daß bei allen Steuerpflichtigen die errechneten Höchstsätze noch ein zweites Mal steuerbegünstigt gespart werden können. Sie sind dann jedoch mit diesem zweiten Teil nur zur Hälfte abzugfähig.

Die steuerbegünstigt gesparten Gelder müssen auf drei Jahre festgelegt werden. Dabei werden die Einzahlungen, die in der zweiten Jahreshälfte erfolgen, wie bisher auf den 1. Juli rückdatiert, und die Einzahlungen innerhalb der ersten Jahreshälfte auf den 1. Januar, so daß die Sperrfrist praktisch auf 2 1/2 Jahre abgekürzt werden kann. Der Abschluß von Sparverträgen mit festgelegten Sparraten ist möglich.

Neben dem reinen Kontensparen ist auch wieder das Wertpapiersparen steuerbegünstigt. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf drei Jahre festgeschrieben. Wer sich auch in diesem Falle die Rückdatierung auf den Semesterbeginn sichern will, schließt zweckmäßig vorher einen allgemeinen Sparvertrag ab und wandelt das eingezahlte Sparguthaben später in Wertpapiere um. Zugelassen zum steuerbegünstigten Sparen sind bislang Pfandbriefe, Rentenbriefe, Kommunal-Schuldverschreibungen und andere Schuldverschreibungen der Realkreditinstitute mit wenigstens zehnjähriger mittlerer Laufzeit. Für andere festverzinsliche Wertpapiere ist eine Sondergenehmigung erforderlich. Die neuen achtprozentigen Industrieanleihen und die 7 1/2prozentigen Länderanleihen werden wahrscheinlich diese Genehmigung nicht erhalten. Wer also aus einem bislang über zehn oder sieben Jahre laufenden Sparvertag heraus, Stücke dieser Typen in der Hoffnung erworben hat, die Sperrfrist nachträglich auf drei Jahre herabgesetzt zu erhalten, wurde enttäuscht. Die Umstellung der zehn- bzw. siebenjährigen Sparverträge auf drei Jahre ist für diese Typen gegenwärtig ausgeschlossen worden.

Um auch den hochverdienenden Kreisen einen Anreiz zum steuerbegünstigten Sparen zu bieten, sieht ein Gesetzentwurf vor, daß mit dreijähriger Sperrfrist neben den einfachen und verdoppelten Sonderausgaben noch 20 v. H. des jeweiligen Einkommens steuerbegünstigt gespart werden können. Davon soll dann die Hälfte der Sparsumme vom Einkommen abziehbar sein. Gerade von dieser Möglichkeit verspricht man sich einen erheblichen Anreiz zur Anlage in steuerbegünstigten Wertpapieren. Vorläufig steht dieser Gesetzentwurf jedoch noch zur Beratung, so daß in einzelnen Punkten Änderungen immerhin möglich sind. K. W.