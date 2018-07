Inhalt Seite 1 — „Spielregeln“ für internationalen Kapitalverkehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rudolf Brinckmann

Der Rat der Internationalen Handelskammer, das oberste Verwaltungsgremium dieser bedeutungsvollen Institution, versammelt sich am 18. und 19. Oktober in München, um insbesondere Fragen des gemeinsamen (europäischen) Marktes und der friedlichen Auswertung der Atomenergie zu besprechen. Damit tagt die Kammer zum erstenmal nach dem zweiten Weltkriege wieder in Deutschland. Im Hinblick auf die internationale Bedeutung dieser Zusammenkunft haben wir Dr. Rudolf Brinckmann, Hamburg, gebeten, unseren Lesern seine Gedanken über das besonders aktuelle Thema „Internationales Privatkapital und wirtschaftliche Entwicklung“ vorzutragen. Dr. Brinckmann ist u. a. Mitglied des „Ausschusses für Investitionen im Ausland und wirtschaftliche Entwicklung“ in der Internationalen Handelskammer.

Auf der ganzen Welt besteht Klarheit darüber, daß internationale Kapitalbewegungen, wie sie vor dem ersten Weltkrieg zur Tagesordnung gehörten und auch nach dem ersten Weltkrieg noch bis zu einem gewissen Grad anzutreffen waren, heute stagnieren, jedenfalls soweit sie das Privatkapital betreffen. Zwar nehmen in letzter Zeit die Kapitalbewegungen zwischen den sogenannten entwickelten Ländern wieder erfreulich zu, aber der Kapitalexport in die sogenannten unterentwickelten Gebiete stößt auf große, z. T. unüberwindiche Schwierigkeiten. Man braucht nicht weit zu gehen, um den Gründen für diese Unlust des internationalen Privatkapitals auf die Spur zu kommen. Bereits ein Blick auf die jüngste Vergangenheit genügt. Die Verstaatlichung des Suezkanals ist ein typisches Beispiel dafür, womit das private Kapital, das seine Anlage im Ausland suchen will, rechnen muß.

Die Internationale Handelskammer hat sich bereits seit Jahren mit diesen Fragen befaßt. Es ist kein Zufall, daß gerade sie sich veranlaßt gefühlt hat, zu diesen Fragen Stellung zu nehmen: bei ihr handelt es sich ja um keinen internationalen Verband spezieller Interessen, sondern um die einzige Vertretung der internationalen Privatwirtschaft, in der alle Wirtschaftszweige vertreten sind. Ihre Gründung im Jahre 1919 basierte auf dem Wunsch von Vertretern aller Kreise der Wirtschaft aus nahezu allen Ländern der Welt, eine Plattform zu schaffen, auf der sie sich zur Aussprache zusammenfinden und gemeinsam Lösungen suchen konnten. Dadurch ist ein neutrales Sprachrohr der internationalen Privatwirtschaft entstanden. Von Regierungsseite erhält die Internationale Handelskammer keinerlei Zuwendungen oder Subventionen; sie hat somit ihre völlige Unabhängigkeit von stattlicher Beeinflussung bewahren können. Dank dieser Faktoren ist eine wirklich objektive Meinungsbildung gewährleistet.

Gerade privates Kapital, d. h. die Privatwirtschaft, ist ja von den Veränderungen, die sich auf dem internationalen Kapitalmarkt seit Ende des ersten und in verstärktem Maße seit Ende des zweiten Weltkrieges ergeben haben, besonders betroffen worden, und die Untersuchungen der Kammer bzw. ihres dafür zuständigen „Ausschusses für Investitionen im Ausland und wirtschaftliche Entwicklung“ beschäftigen sich somit ganz offenbar mit einem Problem sozusagen in eigener Sache. Trotzdem geht man fehl in der Annahme, man hätte dort nur diese eine Seite, eben das private Kapitel, im Auge gehabt. Wäre das der Fall, so könnte man diesen Untersuchungen den Vorwurf nicht ersparen, im Vergangenen steckengeblieben zu sein und die Gegenwart nicht realistisch erkannt zu haben. Natürlich steht die Wiederbelebung des internationalen Privatkapitals im Vordergrund der Untersuchungen der Kammer; jedoch sind in diesen Zusammenhang noch sehr viel weitgehendere Fragen angeschnitten und die Probleme untersucht worden, die dadurch entstanden sind, daß sich die „entwickelten“ Länder mit den Nöten der „Entwicklungsländer“ heute unter politisch und wirtschaftlici völlig anders gearteten Voraussetzungen auseinandersetzen müssen.

Die 1949 erschienene und von diesem Ausschuß erarbeitete Broschüre „Internationaler Kodex einer fairen Behandlung von Investitionen im Ausland’ bedeutete den Versuch, durch eine Art Kodifizierung der „Spielregeln“, die von allen Ländern eingehalten werden müßten, die Voraussetzungen zu präzisieren, ohne die an einen normalen und reibungslosen Kapitalverkehr nicht zu denken ist. Der beherrschendeGedanke dabei ist die Vermeidung jeder Diskriminierung auf allen nur denkbaren Wirtschaftlichen Gebieten, weil ja eine tatsächlich gegebene (oder in Zukunft zu befürchtende) diskriminierende Behandlung von anlagebereitem internationalem Kapital es von der tatsächlichen Kapitalhingabe abschreckt. Wenn auch dieser von der Handelskammer vorgeschlagene Kodex noch nicht zur internationalen Richtschnur der Regierungen geworden ist (als die er gedacht war), so ist doch eine gewisse Auswirkung nicht zu verkennen, die sich in entsprechenden Gesetzen einiger „Entwicklungsländer“ niedergeschlagen hat. Auch künftig werden die Bemühungen, den internationalen Kapitalverkehr zu normalisieren, an diesen Spielregeln nicht vorübergehen können.

In engem Zusammenhang mit diesem Versuch, „Spielregeln“ für den internationalen Kapitalverkehr niederzulegen, stehen die Untersuchungen über die Finanzierung der wirtschaftlichen Entwicklung überall in der Welt. Jeweils auf den in bereits veröffentlichten Schriften gewonnenen Erkenntnissen aufbauend, erschienen nacheinander in englischer und französischer Sprache die Broschüren „Investitionen im Ausland und wirtschaftliche Entwicklung“ (1947), „Finanzierung der wirtschaftlichen Entwicklung“ (1950), „Regierungsgarantien für Kapitalanleger“ (1951), „Wirtschaftliche Entwicklung und privates Kapital“ (1953), „Staatliches und privates Kapital in der wirtschaftlichen Entwicklung“ (1955). Auch die laufende Arbeit des Ausschusses beschäftigt sich weiter mit der ständigen Vertiefung der gewonnenen Erkenntnisse, so daß mit neuen Veröffentlichungen auf diesem Gebiet gerechnet werden kann.