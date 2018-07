H. Kn., Caracas, im Oktober

Zweifellos, Caracas beeindruckt. Innerhalb weniger Jahre ist die jetzt millionengroße Hauptstadt Venezuelas auf und zwischen den grünen Hügeln des Küstengebirges zu einer imporierenden Demonstration jungen Reichtums geworden. Breite Avenidas, wuchtige Hochhäuser, moderne Architektur, eine baulich vollendete Universität: das sind die sichtbaren Auswirkungen eines Ölgeschäftes, aus dem der venezuelanische Bundesstaat allein täglich 1,5 Mill. $ bezieht. Es gibt noch andere, über das ganze Land verteilte Kennzeichen üppigen Wuchses: der glänzend angelegte Flugplatz in Maiquetia, die schon berühmt gewordene Autostraße nach La Guaira, dem Hafen, die Highways quer durch fast unbewohnte Gebiete.

Trotzdem: dem Reisenden kommen (gewarnt und doch schockiert von den außerordentlich hohen Kosten seines Aufenthaltes) durch die Ansicht gegenteiliger Erscheinungen Bedenken ob der Breite allgemeinen Wohlstandes. Irritierend wirkt die Tatsache leerstehender neuer Miethäuser. Man spricht von 20 000 Wohnungen, die unbezogen blieben, weil der Mietzins in Höhen zwischen 650 und 850 Bolivar kletterte (1 Bolivar gleich 1,26 DM). Kleinere Wohnungen mit einem Schlafzimmer, einem Wohnraum, kleiner Küche und Toilette mit Duschnische sind bereits kaum unter 350 Bolivar zu haben. Dabei beträgt das Durchschnittseinkommen einheimischer Angestellter zwischen 750 und 850 Bolivar.

Im Ölgebiet am Maracaibo-See, im Orinoko-Delta und an anderen Stellen mag der Verdienst höher liegen, in Caracas selbst haben mindestens 50 v. H. der Einwohner ein noch geringeres Einkommen. Zahlreiche Viertel der Hauptstadt bieten noch heute einen Anblick des Elends, selbst da, wo eine Kirche ihre schlanken Türme über der Begräbnisstätte des Nationalhelden Simon Bolivar redet, leben die Menschen ringsum in erbärmlichen Hütten. Es heißt, es wird sich ändern. Einige Armenviertel wurden (zum Teil nach Zwangsräumung) abgerissen. An ihrer Stelle entstanden Apartement-Baublöcke, die wie riesige, farbige Streichholzschachteln nebeneinander auf den Hügeln stehen. Besucht man sie, wird man schnell gewahr, daß sich durch sie weder Lebens- noch Wohnweise der früheren Hütteninsassen geändert hat.

In keiner Stadt sah der Reisende eine solche Unzahl von Polizisten und Soldaten. Sie beherrschen das Bild der Innenstraßen. Sie dirigieren Mensch und Verkehr, und man begreift schnell, wie sehr der Faktor Macht klug kanalisierte Rechte genießt. Er ist an die Quellen des Uberflusses gleichsam bestechlich angeschlossen und schützt die Privilegierten. Viertausend Millionäre sollen in Caracas wohnen; ihr Lebensstil überglänzt die ganze Stadt und überschattet die durch geschickt absichtslos erscheinende Propaganda schon beeinflußte Urteilskraft des Fremden.

Eine wohlüberlegte Einwanderungspolitik stärkt ständig die wirtschaftliche Lage. In Caracas wirbeln die Sprachen aller Völker durcheinander. Aber es ist nicht unbedingt so, daß die von außen zugesetzte Hefe, die zu immer neuen, erstaunlichen Leistungen antreibt, selbst eine Verwandlung zum Reichtum erreicht. Man trifft zum Beispiel auch in Caracas sehr viele Deutsche, die trotz jahrelangen Aufenthaltes nur ein kaum nennenswertes Vermögen zusammentragen konnten. Jedem, der Venezuela bereist, wird klar, daß es keinesfalls der Wohlfahrtsstaat ist, wie es den Anschein hat. Seine Lebensbedingungen sind sogar härter, als in manchem anderen südamerikanischen Staat. Das nordamerikanische Magazin „Time“ nannte Venezuela „dreamboat“. Wer im Lande lebt, weiß, daß nur ein kleiner Teil der Einwohner auf diesem Traumboot eine Kabine belegen kann. Der größere Teil fährt auf ganz gewöhnlichen Schiffen in der dritten Klasse. Das sagt nichts aus gegen Venezuela. Es besagt nur einiges gegen die Meinung, daß es ein Land sei, in dem Milch und Honig fließen.