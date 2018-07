Zeit ist viel Genie — ein sehr explosiv geartetes, Ausweitung der beteiligten Nationen. Was da aus fohlene, auf Massenbeeinflussung gerichtete und der m emer zähen Materie, die wie Autolack ausDer Katalog ist 5 cm dick und wiegt 700Gramm. Er registriert die Beteiligung von 34 Nationen, von Argentinien bis Vietnam. Trotz dieses heillos wuchernden Gestrüpps an Bildwerken wird ein kritischer und im Umgang mit Bildern erfahrener Kopf doch die Parzellierung und den einheitlichen Wachstumsgrund dieses üppigen Bilderwaldes schnell erkennen und ihn bald recht vertraut —; zu vertraut!— durchwandern. Er wird "Stil" erkennen, aber wird nur mit einer Handvoll Blumen herauskommen.

Wie wäre es auch anders möglich? — Haben es doch die bildnerischen Geniezeiten unserer Geschichte, wenn es hoch kam, auf zwei oder drei Meisterwerke im Jiahr gebracht! Auch in unserer gewaltätiges, unruhiges Genie, das Genie von nicht übersehbaren Anfangszeiten, die auf breit hinsterbendem Grund stehen, ein byzantinisches Genie. Kämen Phidias oder Lionardo in diese Lage — <Jie träten gewiß in diese Welt voll ein, hielten sie aus durch Analytik, fügten sie zusammen durch Synthetik; Gedanken um Zahlen, Umläufe, Bewegungen, fremde Dimensionen wären die Schwellkörper ihrer bildenden Phantasie, und daraus richtete sich die Formbestimmung dieses Wirklichen auf: ins Abstrakte gespiegelte, unleugbare Wirklichkeiten und dann zurückgeholt als andere, neuhergestellte Wirklichkeit. Es ist nicht anzunehmen, daß ihre Formbestimmung nach Lage unseres Wirklichkeitsbewußtseins sehr viel anders aussehen könnte, alssie durch die Argümetoationen und Taten von Cezanne, Matisse, Picasso, Klee, Kandinsky, Mondrian in Gang gebracht wurde, die sich hellsichtig die "Primitiven einer neuen Sensibilität" nannten.

Anfangszeiten, Wendezeiten — das heißt eben hektisches Genie aus Angst und Glauben, Selbstbetörung und genaues Wissen. Da ist es möglich, aber schwer, zwei oder drei Meisterwerke im Jahr hervorzubringen. Dazu kommt die unglückliche Neigung unserer Zeit, alles durch Masse und Mitlauf so schwer erkennbar zu machen. Die geistige Bewältigung unserer Wirklichkeit brennt uns so auf deri Nägeln, daß sich jeder wache Geist in die vorderste Kampflinie gedrängt fühlt — zu den Bildnern, Musikern, Dichtern, Denkern. Die Leichtbewaffneten behindern die Hopliten, und die immer schwerer werdenden Trosse wälzen sich richtungslos dahin. So ist die Lage.

An ihr sollte eine Unternehmung wie die Biennale nicht vorbeigehen. Aber gerade sie nacht dies alles heuer so besonders fühlbar, in seltsamer Euphorie des Vielen. Und ob es nun die Franzosen, die Spanier, die Belgier, die Engländer sind, überall das Getümrnel und der Lärm des Vielen. Selbst in der Gedächtnisausstellung für einen so standfesten Meister wie Juan Gris, die eine Anzahl herrlicher Bilder von 1911 bis 1927 enthält, gelingt es der drangvollen Enge, das Wunder dieser strengen, konstruktiven Dingbestimmungen sich nicht wirklich ereignen zu lassen. Die Italiener ihrerseits haben den Fehler begangen, Hunderte van Werken junger Künstler aufzunehmen, als sei eine solch internationale Schau dazu geeignet, Jugendpflege zu treiben.

Einer der schwierigsten Punkte ist die ständige fernsten Ländern herbeigesandt wird, ist eigentlich nicht zu vertreten. Mag es der eine als interessante Bestätigung der weltweiten Ausbreitung unserer modernen europäischen Geisteshaltucg rechtfertigen, mag ein anderer den Untergang uralter Folkloren klagend feststellen und dann sein Interesse finden — was da erscheint, ist fist ausnahmslos Makulatur des europäischen AllerweltsModernismus, auffrisiert mit schon gesrarbener Folklore. Diese Entwicklung wird schwei abzufangensein, aus Gründen des Taktes, der 3rüderlichkeit — der Politik. Man muß das beizeiten bedenken, damit nicht auch die Biennale zu einem weiteren dieser qualligen, gewichtslosen unä dann "demokratisch" genannten internationalen Kulturorganismen wird, die keine Kraft mehr zu ordnender Bewegung haben.

Daß ein Krebsschaden der gegenwärtigen Welt und ihres Ausdrucks das Übergewicht des Politischen und dessen Übergriffe in die produktive Sphäre ist, führt In der jetzigen Biennale zu bemerkenswerten Erscheinungen. Am Ostflügel des großen Aufmarsches sind die Russen, die seit 1934 der Biennale ferngeblieben waren, wieder aufgetaucht. Was sie in ihrem Pavillon zeigen und was unter der Bezeichnung "Sozialistischer Realismus" schon seit Jahren seinen Ort im internationalen Kunstgespräch hat, stellt sich nun vor als eine kmservatorische Bemühung ganz abenteuerlicher Art. Es ist der Versuch, eine deklamatorisch verwendbare, aber formal unaggressive und aufgeschönte Milieumalerei gegen alle Veränderungen unseres Wirklichkeitsbewußtseins durch außerkünstlerisdfce Behauptungen am Leben zu erhalten. Mit der Härte und Kraft der Wirklichkeitsbeschreibung eines Courbet hat das alles gar nichts zu tun; einzig mit deren Aufweichung in der bürgerlichen Mlieuund Naturmalerei, wie sie sich etwa im Mürebner Glaspalast im Stich jähr 1900 in Fülle vorstellte. Von der groß vor uns ich aufrichtenden Wirklichkeit ist diese bolschewistische Idyllik meilenweit entfernt.

Aber durch ihre Beteiligung haben sich die Russen doch jetzt wieder dem europäischen Gespräch festellt. Wie sehr hinter dem kulturellen Oitverau der Kampf um eine zeitgenössische Weise des Ausdrucks aufgeflammt ist, läßt sich in deutlichen Reflexen in jedem der osteuropäischen Pav llons feststellen. Rumänien bleibt dem Sozialkitsci am ehesten treu und erlaubt nur in ejnem Falb ein bißchen französischen Expressionismus mit derHerkunft von Matisse ,Die Tschechoslowakei versteckt sich noch hinter der Buchillustration, richtet aber hinter dieser Tarnung vorsichtige Periskope auf Expressionismus und Surrealismus. Die Polen, kühner, tasten sich über eine naivistische Schilderkunst an den Bereich von Paul Klee und ans Abstrakte heran. Die Jugoslawen halten sich schon ganz frei und sind tief in einer für sie ergebnisreichen Auseinandersetzung mit den europäischen Verfahren, in der Namen wie Matisse oder Klee, Brancusi oder Arp schon selbstverständlich im Gespräch stehen.