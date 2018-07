Inhalt Seite 1 — Wichtig und warum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Suez-Einigung: „Die Billigung der sechs zwischen Großbritannien, Frankreich und Ägypten vereinbarten Punkte durch den Sicherheitsrat macht eine Lösung des Suez-Problems möglich“, erklärte Schepilow kurz nachdem er gegen die weitergehenden Forderungen Englands und Frankreichs nach internationaler Kontrolle des Suezkanals sein Veto eingelegt hatte. Dieses – 78. – sowjetische Veto im Sicherheitsrat wird aber in UNO-Kreisen nicht tragisch genommen, da mit einer Ablehnung der internationalen Kontrolle durch Ägypten ohnedies zu rechnen war. – Die sechs Punkte, über die man sich geeinigt hat, lauten: 1. freie Passage durch den Kanal, 2. Respektierung der ägyptischen Souveränität, 3. keine „politische Einmischung in den Kanalbetrieb“, 4. Festsetzung der Benutzungsgebühren im Einvernehmen zwischen Ägypten und den Benutzern, 5. Anwendung eines „angemessenen Teils“ der Gebühren zum Ausbau des Kanals,6.Schiedsgericht in Zweifelsfällen. Wenn nicht bei der Auslegung dieser Bestimmungen noch ernste Meinungsverschiedenheiten auftauchen, dürfte die Suezkrise damit aus der Welt geschafft sein.

*

Bonn–Damaskus: Mit dem Abbruch diplomatischer Beziehungen drohte die Bundesregierung für den Fall, daß Syrien der Errichtung eines Konsulats Pankows in Damaskus zustimmen sollte. Begnügt sich Pankow mit einer „Handelsvertretung mit konsularischen Vollmachten“, (wie sie es bereits in Finnland gibt), wird Bonn seine Drohung, die Beziehungen zu jedem Land abzubrechen, das Pankow anerkennt, einstweilen nicht wahrzumachen brauchen,

Doch keine Wehrpflicht! Seif zwei Wochen wurden keine neuen Freiwilligen zur Bundeswehr einberufen. Grund: Unterbringungsschwierigkeiten. Theodor Blanks Nachfolger, Atomminister Josef Strauß, soll außerdem die Absicht haben, die Einberufung von Wehrpflichtigen vom 1. April auf den 1. Oktober 1957 oder sogar auf den 1. Januar 1958 zu verschieben. Die letztgenannten Termine liegen aber nach den Bundestagswahlen, bei denen sich eine Mehrheit gegen das Wehrpflichtgesetz ergeben kann. Damit aber wird die allgemeine Wehrpflicht überhaupt in Frage gestellt.

*

Nach Serin Smirnow: Eine Wiederbelebung des eingeschlafenen Gesprächs mit Moskau verspricht sich Bonn von der Ernennung Andrej Smirnows (bisher Botschafter in Wien) zum Sowjetbotschafter in Bonn. Auch Adenauer gab solchen Erwartungen Ausdruck, fügte aber hinzu, man könne mit der Sowjetunion nur „freundlich sprechen“, wenn man „bis an die Zähne bewaffnet sei“. Zu einer echten Klimaverbesserung zwischen Bonn und Moskau ist mehr nötig als ein Bofschafterwechsel.

*