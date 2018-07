Man hat den sogenannten Halbstarken eine publizistische Resonanz gegeben, die im Verhältnis zu den Vorfällen zweifellos übertrieben war. Eine Untersuchung der Situation durch das Bielefelder Emnid-Institut widerlegt nicht nur die verallgemeinernden Schlüsse aus gelegentlichen Krawallen von „Halbstarken“, sie räumt auch mit manchem anderen Vorurteil der älteren Generation über diese Kriegs- und Nachkriegsjugend auf.

Nach jener Untersuchung also, der dritten seit dem Jahre 1953, neigen die 15- bis 24jährigen im Durchschnitt keineswegs zum Rebellieren gegen die bestehende Ordnung. Im Gegenteil: ihr Autoritätsgefühl ist vielleicht sogar zu stark ausgeprägt. So wurde die Frage, ob Jugendliche nach Meinung des Befragten Vorschriften nicht kritisieren, sondern befolgen sollten, von 54 Prozent bejaht, (im Jahre zuvor von 47 Prozent). Die politische Mitverantwortlichkeit wurde zwar von 55 Prozent bejaht, aber 41 Prozent stimmten dafür, daß man die Politik besser dem Manne überlassen sollte, der die Staatsgewalt in Händen hat, anstatt daß sich jeder für die Politik seines Landes interessiert.

Dieser Einstellung entspricht auch das zunehmende Desinteressement der Jugend gegenüber der Politik. Nur 37 Prozent der Befragten sind an Politik interessiert, 62 Prozent verneinten die Frage. „Ich habe andere Interessen“ oder aber: „weil das nichts einbringt“, „es hat ja doch keinen Wert“, „weil alles Schwindel ist“, „weil ich doch nichts ändern kann“ – das sind ein paar von den charakteristischen Antworten, die das Emnid-Institut auf die Fragen nach den Ursachen des mangelnden politischen Interesses von vielen bekam. Trotzdem erklärten aber 39 Prozent, daß sie in einem Gespräch entschieden für den heutigen Staat Stellung nehmen würden.

Es wäre auch verfehlt, wollte man aus dem geringen politischen Interesse der Jugendlichen etwa auf geheime Sympathien mit dem Nationalsozialismus oder einer anderen totalitären Staatsform schließen. 44 Prozent der Befragten beurteilten den Nationalsozialismus negativ, nur 9 Prozent positiv. „Man durfte keine eigene Meinung haben“, „Judenhaß“, „Bekämpfung der Religion“, „Großschnauzigkeit“, „sie haben uns den Krieg gebracht“ – das ist ein Auszug aus diesem immer wiederkehrenden Katalog negativer Urteile. 43 Prozent der Befragten freilich machten keine Angaben über den Nationalsozialismus, den sie ja aus eigener Erfahrung nicht mehr kannten.

Es wird oft behauptet, diese Jugend sei von einer erschreckenden Lebensangst erfüllt und dränge nur nach Sicherheit, woran früher in diesem Alter kaum jemand gedacht habe. Nun, es trifft zwar zu, daß 51 Prozent eine gesicherte Stellung der beruflichen Selbständigkeit, für die sich nur 40 Prozent aussprachen, vorziehen. Aber die Sicherheit, die sie begehren, ist nicht auf das ganze Leben gerichtet. An die Altersvorsorge denken dabei, wie es von so jungen Menschen auch nicht anders erwartet werden kann, die wenigsten. Nur drei Prozent wollen Beamte werden. Was sie aber wünschen, ist Sicherheit der beruflichen Stellung. Hier mag noch die Furcht vor der Arbeitslosigkeit nachwirken, unter der die Väter einst so sehr gelitten haben.

Die Beziehung zum Beruf ist bei den meisten erstaunlich positiv. 84 Prozent der Berufstätigen wollen in ihrem gegenwärtigen Beruf bleiben. Mehr als die Hälfte betrachtet die Berufsarbeit als eine befriedigende Tätigkeit oder als die Erfüllung einer Aufgabe. Auch sie sind insofern vom Fieber des deutschen Wirtschaftswunders angesteckt, als 47 Prozent aller Jugendlichen erhoffen, eines Tages finanziell günstiger dazustehen als ihre Eltern. Trotzdem sind es aber nicht so sehr die materiellen Gründe, von denen sie sich im Berufsleben leiten lassen. Die menschlichen Beziehungen am Arbeitsplatz sind den meisten von ihnen wichtiger. Daher wird die Arbeit in den kleinen Betrieben bevorzugt, weil dort die menschlichen Kontakte enger sind oder es wenigstens sein können. Hier mag eine untergründige Angst vor der Einsamkeit, wie sie dem modernen Menschen aller Lebensstufen eigen ist, mitwirken.

Positiv ist das Verhältnis der meisten Jugendlichen zu ihren Vorgesetzten (76 Prozent). Der erstaunlich strengen Berufsauffassung dieser Jugend entspricht eine sehr solide „Freizeitgestaltung“. Von der Vergnügungssucht, die viele an den jungen Menschen zu bemerken glauben, bleibt bei sorgfältiger Betrachtung nicht viel übrig. Die Freude am Tanz ist eher geringer als zur Zeit der Väter, und überraschenderweise sind Walzer und Tango weit beliebter als die modernen Tänze, wie Boogie-Woogie oder Samba. Auch die Leidenschaft für das Rauchen und Trinken ist unter der Jugend gering. Aus der Lektüre, die sie bevorzugt, darf man auf einen durchschnittlich primitiven Geschmack schließen (nur 12 Prozent interessieren sich für differenzierte Literatur und gute Erzähler), aber das wird wohl in der vorigen und den früheren Generationen auch nicht sehr viel anders gewesen sein.

Diese jungen Leute sind weder so zynisch, wie man es ihnen oft nachsagt, noch so materialistisch; sie sind nüchtern und illusionslos, wie es von einer Generation, die in solcher Zeit aufgewachsen ist und so sehr die Last des Aufbaues zu fühlen bekommt, nicht anders erwartet werden, kann. Ihre Nüchternheit zeigt sich auch in ihrer Haltung zum Wehrdienst. Für grundsätzlich richtig hielten ihn 32 Prozent, für grundsätzlich falsch 27 Prozent, 39 Prozent haben keinen sicheren Standpunkt, aber sie alle beschäftigen sich begreiflicherweise sehr intensiv mit dieser Frage. R. Strobel