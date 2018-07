Wieder einmal haben wir Krach in der Agrarpolitik. Der Deutsche Bauernverband legt den Verlauf des Gesprächs seiner Präsidenten mit dem Bundeskanzler dahin aus, er könnte jetzt vom „Landwirtschaftsminister“ des Bundes ab sofort eine Einfuhrpolitik verlangen, die ein Anziehen der Erzeugerpreise für Butter, Vieh und Fleisch, aber auch für Gemüse und Obst, nicht verhindert – denn der Kanzler habe der Landwirtschaft (wenn auch nur „grundsätzlich“) „kostendeckende Preise“ zugebilligt. In allen amtlichen Bonner Kreisen legt man auf das kleine Wörtchen „grundsätzlich“ den entscheidenden Wert. Man liest aus dem Kommuniqué eine jener freundlichen Unverbindlichkeiten heraus, die amtliche Ver-

lautbarungen oft kennzeichnen, wenn aus Verhandlungen nichts unmittelbar Faßbares herausgekommen ist... Dieses Auslegungsmanöver des Bauernverbandes zeigt eine ungewöhnliche poltische Naivität. Auch die Bauern-Präsidenten sollten sich überlegt haben, daß in diesen Tagen der Regierung und gerade dem Kanzler ungemein viel daran liegt, Tendenzen und Forderungen auf Preiserhöhungen niederzuhalten, natürlich besonders auf dem Gebiet, auf dem die Bevölkerung am ersten und am unangenehmsten reagiert. Und das sind die Nahrungsmittel. Dabei spielte es zunächst (leider) keine Rolle, ob solche Reaktionen sachlich berechtigt sind. Auch hätten die Präsidenten daran denken sollen, daß der Kanzler sich erst kürzlich für verstärkte Importe ausgesprochen hat und damit für Erhards Auffassung, auf diese Weise die Konsumentenpreise für Nahrungsmittel unter einen gewissen Druck zu halten. Die taktisch so ungeschickt vorgebrachte Forderung des DBV, nominelle Einkommenssteigerungen der nichtbäuerlichen Bevölkerung über eine Erhöhung der Erzeugerpreise an die bäuerliche Bevölkerung weiterzugeben, hat viel Sympathie gekostet, und damit hat der DBV die Auseinandersetzung über die Handhabung der Agrarpolitik ungemein erschwert.

Nun wird das Bundeskabinett sich in allerrächster Zeit mit der Preispolitik im allgemeinen befassen und sich speziell darüber entscheiden müssen, ob und in welchem Umfang eine Verstärkung der Nahrungsmittelimporte (Butter, Obst, Gemüse und Fleischkonserven) zwecks Dämpfung der Konsumentenpreise erfolgen soll. Wirtschafts- und Ernährungsministerium haben sich hierüber noch nicht genügend einigen können. Die Entscheidung wird dem Kabinett nicht leicht fallen. Auch ohne die Aktion des DBV wäre zu prüfen, ob ein solcher Druck auf die Konsumentenpreise auf die bäuerlichen Erzeugerpreise durchschlagen würde oder ob man erwarten kann, daß dieser relativ geringe Druck in den Verteilerstufen aufgefangen werden würde. Der Vorstoß des DBV wird diese Frage noch stärker in den Vordergrund rücken. Wieder sind es die leidigen Handelsspannen um die es geht und die auch im Gespräch mit dem Kanzler angeschnitten wurden. Sollte man keinen Weg finden, die Konsumentenpreise zu dämpfen, ohne daß dies auf die Erzeugerpreise durchschlägt, würde man wohl auf „harte“ Einfuhraktionen überhaupt verzichten. Und selbst wenn man Wege fände: würde man von ihnen nicht Abstand nehmen in der politischen Sorge, dem Mittelstand wehzutun? Die Aussichten für solche Dämpfungsaktionen scheinen uns gering.

Wenn man allerdings die Wirtschaftstendenzen der nächsten und der weiteren Zeit in größerem Rahmen sieht, wird man den Bestrebungen des DBV größere Chancen geben müssen. Es ist nun soweit, daß die Preise für Kohle und Stahl erhöht werden. Die Kostenerhöhungen, die in den nachfolgenden Verarbeitungsstufen aus den bereits vereinbarten und den auf längere Sicht zu erwartenden Arbeitszeitverkürzungen entstehen, lassen es als wenig wahrscheinlich erscheinen, daß in diesen Stufen die Verteuerung der Grundstoffe ohne Wirkung auf die Endpreise bleiben wird. Allzu lange hat die Regierung in der Sorge um die Gefährdung eines stabilen Preisniveaus „kostendeckende Preise“ bei Kohle und Stahl verhindert. Jetzt erfolgt die Erhöhung in einer Zeit, in der andere Faktoren – insbesondere der von den Gewerkschaften erzwungene übermäßig große Sprung in der Arbeitszeitverkürzung – die Auffangmöglichkeiten der nachfolgenden Stufen stark beeinträchtigt. Wenn die Regierung aber die Grundstoffindustrien nicht hindern kann, ihre Preise zwecks Deckung der gestiegenen Kosten zu erhöhen, so wird sie das Gleiche der Landwirtschaft um so weniger verwehren können, als in dem Kommuniqué über die Kanzlerbesprechung ja gerade die Parallele zwischen Grundstoffindustrie und Landwirtschaft gezogen worden ist. Natürlich braucht man die Agrarpreise nicht sofort (durch Einfuhrpolitik oder sonstige Marktordnungsmaßnahmen) anzuheben; aber bei den Maßnahmen auf Grund des neuen Grünen Berichts wird die Regierung sehr stark unter dem Druck stehen, außer den Hilfen für die Umstrukturierung entweder gewisse Preiskonzessionen zu machen oder die Kosten noch stärker zu subventionieren.

Denkt man diese Dynamik, die sich letztlich aus der Politik der Arbeitszeitverkürzung der Gewerkschaften auf der Preisseite ergeben dürfte, zu Ende, kommt man zu dem Schluß, daß die Regierung ihre Politik der Preisstabilität nicht einmal bis zu den Wahlen wird durchhalten können. Daraus ergeben sich sehr ungute sachliche und innenpolitische Aspekte. Wir wissen, daß die Erhöhung des Masseneinkommens aus den allzu großzügigen „Wahlgeschenken“ gewisse konjunkturpolitische Gefahren in sich birgt. Wir kennen die dringende Notwendigkeit verstärkter Kapitalbildung, also des Sparens. Bei der „Preis-Nervosität“ der Bevölkerung wird aber auch eine nur leichte Preiswelle die Kaufneigung verstärken und die Sparneigung weiter schwächen. Steigen neben den Preisen für die gewerblichen Güter auch die Nahrungsmittelpreise, so wächst damit – selbst wenn solche Preissteigerungen sachlich durchaus gerechtfertigt wären – die Gefahr, daß im Laufe der nächsten Monate neue Lohnforderungen erhoben werden. Kommt es gar durch das zeitlich verschiedene Inkrafttreten der Arbeitszeitverkürzungen zu einer längerdauernden Preisunruhe, so wäre dies für die Regierung und speziell für die größte Regierungspartei, die CDU, besonders gefährlich.

Mit allzu großem Pathos hat man die Stabilität der Preise und Erhaltung des Kaufwertes der Ersparnisse versprochen. Eine Preiswelle würde in weiten Kreisen auch der „bürgerlichen“ Bevölkerung als ein Versagen der Regierung und der sie tragenden Parteien erscheinen. Wir sehen noch eine weitere Gefahr: die positive Bewertung der freien Marktwirtschaft, die sich in breiten Bevölkerungskreisen durchgesetzt hat, könnte sich mindern. Lockungen im Sinne einer verstärkten Staatsintervention und von allem, was sich dann logisch anschließt, würden in manchen Schichten ein geneigteres Ohr finden. Friedrich Lemmer