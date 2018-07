Die Industriekreditbank AG, Düsseldorf, braucht eine steuerbegünstigte Obligationsanleihe. An dieser Tatsache ist wohl nicht vorüberzugehen. Es wäre zu begrüßen, wenn entsprechende Wünsche des Instituts in Bonn ein positives Echo finden würden. Die Versorgung der mittelständischen Wirtschaft mit langfristigen Kreditmitteln ist so unvollkommen und sporadisch, daß eine neue Spritze notwendig ist. Wenn man bedenkt, daß von dem Kreditvolumen des ERP-Sondervermögens für 1956 von 420 Mill. DM an Handel, Handwerk, Verkehrswirtschaft, Fremdenverkehr und an die verarbeitenden Betriebe der Mittel- und Kleinindustrie nur etwa 30 Mill. DM geflossen sind, so kann tatsächlich niemand behaupten, daß dies eine aktive Mittelstandspolitik wäre.

Die Industriekreditbank hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kapitalmarktlücke für jene gewerblichen Kreise nach Möglichkeit auszufüllen. Es versteht sich, daß das Institut nicht mit einer Obligationsanleihe von 7 1/2 oder 8 v. H. auf den Markt gehen und derartig teures Geld an den Mittelstand wieder ausleihen kann. Man braucht einen wesentlich niedrigeren Zins, was für den Zeichner durch eine volle Steuerbegünstigung attraktiv gemacht werden könnte. Das wäre in jeder Hinsicht gute Mittelstandspolitik. Im Falle Industriekreditbank spricht man von einer Anleihe von mindestens 30 Mill. DM, die in etwa ein bis zwei Monaten spruchreif werden müßte.

Auf der oHV, auf der der Abschluß für 1955/56 mit wieder 6 v. H. Dividende auf 30 Mill. DM A-Aktien und 3 v. H. auf 36 Mill. DM B-Aktien genehmigt wurde, deutete der Vorsitzer des Vorstandes die Notwendigkeit einer steuerbegünstigten Obligationsanleihe an und plädierte für eine aktive Kreditpolitik zugunsten der kleinen und mittleren Betriebe. Er gab bekannt, daß sich das Institut weiterhin gut entwickle und daß im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres die bewilligten Kreditanträge eine Erhöhung von 1,136 auf 1,229 Mrd. DM erfahren hätten. r l t.

RCA-Schallplatten jetzt auch In Deutschland. In diesen Wochen kommen in der Bundesrepublik die seit langem angekündigten amerikanischen RCA-Schallplatten auf den Markt. Die Auswertung des ungewöhnlich umfangreichen Repertoires der RCA (Radio Corporation of America) übernimmt in der Bundesrepublik die TELDEC-Telefunken-Decca-Schallplatten GmbH. Die RCA-Schallplatten erscheinen auf dem westdeutschen Markt unter dem Originalzeichen. Damit tritt zu den vielen im westdeutschen Schallplattenhandel erhältlichen Marken nun auch dieses amerikanische Erzeugnis hinzu, das mit seinem erstrangigen Repertoire an Künstlern sowie an klassischen und populären Werken zweifellos den deutschen Musikfreund sehr stark ansprechen wird. Die RCA wurde 1919 gegründet und beschäftigt heute 70 000 Arbeitnehmer; sie ist die größte Schallplattenfabrik der Staaten und auch der Welt und hat maßgeblich u. a. an der Entwicklung des Farbfernsehens mitgearbeitet. Bisher wurden von ihr rund 1,5 Mrd. Schallplatten auf den internationalen Markt gebracht. Ihr Jahresumsatz liegt bei 50 Mill. Platten. Das sind rund 20 Mill. mehr, als die gesamte westdeutsche Schallplattenindustrie in diesem Jahr herstellen wird. Mit besonderem Stolz kann die RCA darauf verweisen, daß bisher 56 Platten ihres Repertoires einen Umsatz von mehr als 1 Mill. Stück erreichten.

Die „National“ Lebensversicherungs-AG in Lübeck hat mit dem Abschluß für 1955 den Anschluß an die aktuelle Berichterstattung erreicht. Die Bilanzsumme ist von 25,04 auf 28,13 Mill. DM angewachsen. Die Beitragseinnahmen, die 1954 um 18,1 v. H. zunahmen, sind weiter um 15,4 v. H. auf 6,65 Mill. gestiegen. Der Versicherungsbestand hat mit 122,71 (105,0) nunmehr den Vorkriegsbestand überschritten. Auch in diesem Jahr wird die Grunddividende in der Großlebensversicherung um 1 v. H. auf 10 V. H. erhöht. In der Firmengruppenversicherung wird ebenfalls eine Verbesserung des Gewinnanteilsatzes auf 10 v. H. erfolgen. Aus dem Gewinn von wieder 0,04 werden, wie im Vorjahr, 8 v. H. Dividende gezahlt.