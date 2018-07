Nach dem jüngsten Konjunkturtest des Münchner IFO-Instituts, der sich auf Direktbefragungen von Firmen aller Branchen stützt, hat sich die Produktionstätigkeit in den vergangenen Wochen kaum mehr als saisonüblich verstärkt. Dennoch hat die Zahl der Firmen, die mit steigenden Verkaufspreisen rechnen, zugenommen, besonders im Verbrauchsgüterbereich. In der Investitionsgüterindustrie hat sich das Wachstum des Umsatzes und der Produktionstätigkeit weiter verlangsamt. Bei den am Test beteiligten Großhandelsfirmen sind die Umsätze von August auf September weiter zurückgegangen.

Hinter den Kulissen wird noch um den Anwendungsbereich der gleitenden Höchstgrenze gerungen, die (neben den bestehenden festen Sonderausgaben-Höchstgrenzen) bei der Einkommensteuer eingeführt werden soll. Danach würden 10 v. H. der Gesamteinkünfte abzugsfähig sein, soweit der doppelte Betrag steuerbegünstigt innerhalb eines bestimmten Kreises festverzinslicher Wertpapiere gespart wird. Gegen die Beschränkung auf Wertpapiere erhoben die Sparkassen Protest, weil damit nach ihrer Ansicht das Kontensparen „diskriminiert“ würde. Einige Länder mochten gern die 7,5prozentigen Länderanleihen zum steuerbegünstigten Wertpapiersparen zugelassen sehen, um ihren Absatz zu beschleunigen. Bisher hat man das Drängen der Länder mit dem Hinweis zurückgewiesen, daß durch die neue Regelung nur solche Wertpapiere gefördert werden sollen, deren Erlös unmittelbar dem Wohnungsbau zufließt. Damit war das Problem „Schiffs-Pfandbriefe“ aufgeworfen. Der Hamburger Senat äußerte gegen eine unterschiedliche Behandlung der Schiffspfandbriefe gegenüber den Grundstückspfandbriefen schwerste Bedenken. Also Meinungsverschiedenheiten auf der ganzen Liniel Werden sie das Inkraftsetzen der gleitenden Höchsgrenze noch lange verzögern?

Der Anteil der Nettolöhne und -gehälter am Sozialprodukt hat sich im ersten Halbjahr 1956 in der Bundesrepublik von 40,8 auf 41,2 v. H. erhöht, stellt das Deutsche Institut für Wirtschaffsforschung In Berlin fest. Auch die Sozialeinkommen haben Ihren Anteil am Sozialprodukt erhöhen können. Die von der öffentlichen Hand in Anspruch genommenen Anteile des Sozialprodukts haben sich In etwa auf der gleichen Höhe gehalten. Abgenommen haben die Nettoeinkommen der Selbständigen und Unternehmungen. Das Institut gibt zu seinen Berechnungen den Kommentar, daß, wenn auch diese strukturelle Veränderung in der Einkommensverteilung verhältnismäßig bescheiden war, sich andererseits doch das Unternehmereinkommen bereits der unteren Grenze nähert, die – ohne unerwünschte Folgen für die Investitionsneigung und damit für die wirtschaftliche Weiterentwicklung – nicht unterschritten werden kann.