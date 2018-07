Inhalt Seite 1 — Auslandsschulden jetzt zahlen! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser anhaltend hoher Zahlungsbilanzüberschuß wirft für alle Mitglieder des EZU-Währungsbereiches, also der OEEC, ernsthafte Fragen auf. Wir sollten es uns aufs stärkste angelegen sein lassen, zum Abbau unserer extremen Gläubiger-Position noch mehr zu tun, als wir bisher mit kleinen Mitteln taten. Dies empfiehlt sich nicht nur wegen der Spannungen innerhalb der OEEC. Es empfiehlt sich in mindestens gleichem Maße, um gleichsam indirekt die Bemühungen um die Realisierung einer engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit Europas unter Beteiligung Großbritanniens zu fördern.

Dazu erscheint der Hinweis im 8. Jahresbericht der OEEC, „unter den gegenwärtigen Umständen würde, eine gewisse Beschleunigung in der Rückzahlung der Auslandsschulden nützlich sein“, als besonders geeignet, da solche Maßnahme – mit Entschiedenheit angepackt – wahrscheinlich leichter und schneller durchführbar wäre als andere, und zudem nach außen hin schneller sichtbar und wirksam würde. Sie bietet sich auch deswegen an, weil sie eine Art Pendant zu den Vorgängen wäre, die gerade in der letzten Zeit unseren Zahlungsbilanzüberschuß wesentlich mitbestimmt haben.

Es ist keineswegs nur „heißes Geld“, das wegen des Zinsgefälles vom Ausland zu uns strömt. Viel wichtiger ist eine Bewegung, die in dieser Stärke wohl noch nie beobachtet wurde und die in die bisherigen Kategorien des zwischenstaatlichen Kapitalverkehrs nicht paßt. Die ausländischen Besteller deutscher Exportgüter mit längeren Lieferfristen zahlen in überraschend breitem und starkem Umfang vertraglich später fällige Raten schon jetzt. Der ausländische Käufer legt die vereinbarten Zahlungstermine vor. So kommen in erheblichem Umfang Zahlungen an uns, die nach den Verträgen nicht nur erst in Monaten, sondern in Jahren zu leisten wären. Auf die Gründe dieser Vorgänge wollen wir hier nicht eingehen.

Die Einengung, die die Sterling-Währung durch die britische Zahlungssperre gegenüber Ägypten erlitten hat, spielt hierbei keine unwichtige Rolle. Jedenfalls verspricht man sich in manchen ausländischen Kreisen einen Gewinn von einer schnellen Zahlung auch erst später fälliger DM-Verpflichtungen. So wäre eine beschleunigte Abzahlung von Nachkriegsauslandsschulden eine Gegenaktion‚ die einem wesentlichen Grund für die jüngsten Zahlungsbilanzüberschüsse adäquat wäre.

Bisher hat der Finanzminister gegen eine verstärkte Rückzahlung von Auslandsschulden heftigen Widerstand geleistet. Die nunmehr amtlich erklärte Verzögerung in der Aufrüstung geben ihm selbst – unter engem etatmäßigem Denken – eine größere finanzielle Beweglichkeit. Denn auch ein Teil der bisher schon erteilten Bindungsermächtigungen hängt nun in der Luft. Durch die unvermeidliche Verzögerung in den Käufen für Waffen und schweres Gerät bleibt der Juliusturm länger unberührt, als bisher vermutet. Es wäre unsinnig, ihn unangetastet zu lassen, bis in einem noch gar nicht zu erkennenden Zeitpunkt auf im zurückgegriffen werden müßte. Wenn man aus ihm Mittel für einen sachlich und politisch bedeutsamen Zweck entnehmen würde, so wären sie gut angewendet.

Es bietet sich insbesondere die Zahlung auf später fällige Raten unserer Nachkriegs-Auslancsschulden an. Solche Zahlung würde gerade von Großbritannien als angenehm und erfreulich empfunden werden, zumal sie auch die Stellung dieses unseres Großschuldners innerhalb der EZU berücksichtigen würde. Gewiß, die Frage einer etwaigen Rückwirkung eines solchen Vorgehens auf andere Auslandsschulden muß sehr sorgfältig erwogen werden. Denn in einem oder anderen Fall würde eine verstärkte Rückzahlung gewisse politische Fragen gegenüber dritten Ländern auf werfen. Schwierigkeiten sollten aber keinen Grund abgeben, das Problem nicht aktiv und mit den Willen zur Lösung anzupacken. Die Tendenz in unserer Zahlungsbilanz zeigt nachdrücklich: Wir müssen etwas tun. F. L.

*