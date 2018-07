Die menschliche Stimme als primäres Ausdrucksmittel und die ursächliche Verknüpfung mit dem Wort machen aus dem Lied von allen Kompositionsgattungen die persönlichste. Verläßt es seine starre Form, variiert es die Strophen dichterisch von Fall zu Fall oder verzichtet es in einer einzigen melodischen Linie ganz auf sie, so wächst der Ausdruck zu noch intensiveren und farbigeren Möglichkeiten. Es ist daher begreiflich, daß in erster Linie die Romantik und die Nachromantik mit ihrer Verherrlichung des Ich-Gefühls das Lied und den Liederzyklus zur höchsten Vollendung geführt haben. Natürlich aber auch, daß diese Kompositionen, selbst wenn sie persönliche Bekenntnisse enthalten, weit über die Individualität des Dichters und des Komponisten hinaus allgemeinmenschliche Bedeutung gewinnen.

Hector Berlioz: Les Nuits d’Eté op. 7; La captive op. 12; Le jeune pâtre breton op. 13,4; Zaide op. 19,1 (Philips N 02115 L). Henri Duparc: Zwölf Lieder (Philips N 00225 Vf. Leos Janaček: Tagebuch eines Verschollenen (Philips A 00731 R).

Ein Komponist, den das Lied mitunter aus seiner Megalomie heraus zur Ordnung gerufen und dadurch zu sich selbst zurückgeführt hat, ist Hector Berlioz. Von den üblichen hundertfünfzig Mitwirkenden verzichtete er dann auf hundertundachtundvierzig und schuf für die restlichen beiden ein paar Lieder, die zum unvergänglichen Bestand der französischen Romantik gehören. Und auch als er nach Jahren die Klavierbegleitung für Orchester umarbeitete, beschränkterer er sich auf nur wenige Streicher und Holzbläser; mit diesen zauberte er allerdings klangliche Wunder von einer solchen Noblesse und Zartheit hin, wie sie ihm ein anspruchsvoller Apparat niemals hätte gelingen lassen. Durch seine Nuits d’Eté und weitere frühe Lieder nach Gedichten von Theophil Gautier, Victor Hugo und anderen, die uns Eleanor Steher mit quellend reicher Stimme singt, ziehen sich Melodien von lauterster Frische und Reinheit, von scheuer Innigkeit. Sie werden von seltsam melancholischen Harmonien umspielt, und allein schon aus dem Gegensatz zwischen ihnen und der späteren Rhetorik des Meisters kann man die infernalische Zerstörung ablesen, die innere Erlebnisse schon früh an seinen schöpferischen Kräften verübt haben: er mußte schließlich außer Landes gehen und an fremden Türen um Anerkennung für seine Werke betteln.

In einer ganz anderen, viel vordergründigeren Weise tragisch war das Schicksal eines jungen César-Franck-Schülers namens Henri Duparc. Zwischen seinem achtzehnten und vierundzwanzigsten Lebensjahr schuf er sechzehn Lieder und zwei kleine Orchesterstücke von einzigartiger Schönheit und Originalität. Er wurde bald darauf von einem unheilbaren Nervenleiden befallen, das ihm für die letzten sechzig Jahre seines Lebens alle produktive Tätigkeit verbot. Als begeisterter Verehrer Richard Wagners war er der erste Franzose, der dem Klavier neben der begleitenden eine kommentierende, eine psychologisierende Bedeutung zuwies. Spätere Komponisten, unter ihnen auch Richard Strauß, haben viel von ihm gelernt; die kompositionstechnische Meisterschaft und harmonische Raffinesse, die melodische Substanz, vor allem aber die Ausdruckskraft seiner Lieder sind – in Frankreich jedenfalls – nie wieder erreicht worden. Camille Maurane, der hervorragende Pelléas der Philips-Aufnahme, singt zwölf von ihnen mit suggestiver Wirkung. Je öfter man sie hört, desto stärker wird man von ihrer magischen Macht gepackt.

In eine entlegene Welt führt uns ein weitgehend autobiographischer Liederzyklus von Leos Janacek, dem tschechischen Lehrerssohn: das Tagebuch eines Verschollenen. Ein junger Bauer trifft im Wald eine Zigeunerin, die ihn verführt und schließlich überredet, das Elternhaus zu verlassen. Janacek erzählt und besingt diese elementare Geschichte in kurzen Liedern, die mit ihrer kochenden Erregung zum Aufwühlendsten der gesamten Liedliteratur gehören. Ernst Häfliger lernen wir hier als hervorragenden Liedersänger kennen; Cora Canne Meyer unterstützt ihn wirksam in einigen der Lieder, in denen sie die Zigeunerin repräsentiert. Der nahezu opernhaft dramatische Klavierpart ist bei Felix de Nobel in virtuosen Händen. Chr.