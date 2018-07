Inhalt Seite 1 — Das gewisse Etwas der Françoise Sagan Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Jurastudentin der Sorbonne, Dominique, ein kühles, kluges, unauffälliges Mädchen, beginnt eine Liaison mit einem „reifen“ Mann, dem weitgereisten, vielbeschäftigten Luc. Luc ist verheiratet. Keine Passion stürzt die beiden zueinander; es ist ein kalter Versuch, hinter dem die Vergnügungssucht lauert und dessen Anstandslosigkeit provoziert. „Wir würden uns zusammen weniger langweilen“, sagt Luc, als er dem Mädchen vorschlägt, vierzehn Tage mit ihm an die Riviera zu fahren. Zu einem großen Gefühl hat dieser Mann „weder die Fähigkeit, noch die Kraft, noch das Verlangen“. Dominique jedoch wird eine leidenschaftliche und hoffnungslose Liebe kennenlernen, bis sie sagen kann: „Ich wußte, ich war wieder allein. Ich hatte das Verlangen, mir dieses Wort vorzusagen. Allein. Und wenn schon! Ich war eine Frau, die einen Mann geliebt hatte. Eine simple Geschichte und kein Grund, sich aufzuspielen.“ – So endet das Buch.

Eine simple Geschichte. Fast zu simpel. Die Fallgruben der Banalität gähnen – vom Inhaltlichen her – auf jeder Seite. Aber was hat die Autorin aus ihrem Vorwurf gemacht?

Françoise Sagan: „Ein gewisses Lächeln“, Roman. (Bei Ullstein, Berlin, 9,80 DM.)

Diese bittere Romanze Dominiques und des Mannes Luc ist eine der schönsten unter den modernen Liebesgeschichten. Sie sind fast alle traurig; dieses Buch aber ist von einer atemberaubenden Traurigkeit. Hinter dem Zynismus: Leise, süß und verzweifelt. C’est la triste chanson –, Verlaines trauriges Lied 1956.

*

Das Leben „au fond ne lui dit rien“ – bedeutet ihr nichts: das ist der Ausgangspunkt. Dominique interessiert sich nicht dafür. Aber sie besitzt die fürchterliche Fähigkeit, ihre Gedanken, ihre Gefühle analysieren zu können. Ohne jedes Pathos, abgebrüht, nüchtern, müde zeichnet sie die Graphik ihrer Tage: Cafeterrasse und Philosophiekolleg, Kinos vom Quartier Latin und Barhocker am Quai Voltaire, das kahle Pensionszimmer mit dem Geruch von Provinz, Autobusfahrten durch die großen, grauen, zuweilen silbrigen Straßen von Paris; Whiskysoda und Universitätsbibliothek – und alles in allem: das seltsame Unbehagen in der Welt, jene versteckte Melancholie, die „wie ein warmes, lebendiges Tier“ in ihr hockt. Das ist sie. Dominique, Repräsentantin der Verlorenen Generation des zweiten Weltkriegs, Repräsentantin jener 20jährigen, die das Leben sinnlos finden, bevor sie noch irgendwelche Mühe darauf verwandten, zu leben. Ihre Langeweile ist Leere, Ekel und Einsamkeit – die schale Essenz aus dem Mixbecher der Zeit.

*