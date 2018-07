Über 150 Jahre sind vergangen, seit der Anstoß Schaffung der allgemeingebräuchlichen Lexika gegeben wurde. Der Erfolg des 36jährigen Dortmunder Buchhändlers Friedrich Arnold Brockhaus, der zur Michaelismesse 1808 in Leipzig ein in seinen Anfängen steckengebliebenes Konversationslexikon aufkaufte und aus diesem mißlungenen Unternehmen ein wahres Volksbuch machte, ließ unter anderem auch die Erben des Bartholomäus Herder zu Freiburg in Baden nicht ruhen. Sie entschlossen sich, im Jahre 1875 in ihrer Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei gleichfalls ein Konversationslexikon herauszugeben, das man damals allgemein das „Katholische Herder’sche Lexikon“ nannte und heute unter dem Namen „Der große Herder“ bekannt ist.

Nun ist mit dem Erscheinen des letzten Bandes auch die 5. Auflage dieses imposanten Werkes vollendet, die 1952 begonnen wurde. Damals war der Weltkrieg erst sieben, die Berliner Blockade drei Jahre vorbei – der Koreakrieg tobte noch. Schien es da nicht vermessen, überhaupt an eine Arbeit auf Jahre hinaus zu denken? – Jetzt ist sie vollendet (und damit das erste größere deutsche Lexikon nach 1945 geschaffen), und das sollte uns auf eine gewisse Kontinuität doch wieder hoffen lassen.

Was soll man nun – auf die ganze Herder-Neuausgabe gesehen – mehr bewundern: die Fülle des dargebotenen Stoffes oder die souveräne Art, mit der man das Ganze als ein getreues Spiegelbild unserer Zeit und ihrer vielfältigen und wesentlichen Merkmale gemeistert hat? Die Anordnung des Stoffes ist wohldurchdacht, so daß der „Herder“ nicht nur seiner Aufgabe als Nachschlagewerk gerecht wird, sondern darüber hinaus auch eine zusammenhängende Darstellung der verschiedensten Wissensgebiete gibt. Darüber hinaus regt sie zu weiteren Exkursionen durch das zehnbändige Werk an. Ungefähr 11 000 Abbildungen und Textkarten, 800 Tabellen, über 600 Tafelseiten, davon 190 im Mehrfarbendruck, und etwa 100 Kartenskizzen sind in dem Werk aufgenommen. Man hat manche neue und interessante Form der Darstellung gefunden, ohne der Gediegenheit der lexikographischen Leistung Abbruch zu tun, und hat auf geschickte Weise Tradition und Fortschritt verbunden. Vom sachlichen Wissen wird man zur persönlichen Bildung geführt, von der Zerrissenheit der Einzelwissenschaft zur universalen Zusammenschau, von den bloßen Tatsachen zur lebendigen Anschauung. Der „Herder“ ist weltoffen, kosmopolitisch. Das Wichtigste erscheint uns, daß der „Große Herder“, unbeschadet seiner bekannten geistigen Tradition, einen großen Teil der einschränkenden Zäune übersprungen hat, und zwar dadurch, daß er ganz bewußt über diese Zäune zu allen Menschen hinausgesprochen hat. W. F. Kleffel