Wir haben eine neue Tonbandaffäre! Der Bundeskanzler und der Bundespressechef unterhielten sich vor einer Rundfunkaufnahme vertraulich und übersahen, daß das Tonband bereits lief. Auf diese Weise haben wir erfahren, was wir so genau gar nicht wissen wollten, haben wir einen Einblick in das Menschliche, Allzumenschliche bei der Kabinettsumbildung getan.

In keinem Gremium der Welt, in keiner Regierung, keinem Parteivorstand, keinem Berufsverband, keiner Redaktion, keiner Universität, keiner Dichterakademie, keinem Rat der Unsterblichen, nicht einmal in einem Kardinalskollegium oder in einer evangelischen Synode geht es ohne dieses Menschliche, Allzumenschliche ab. Mit Personalfragen sind nun einmal Eifersüchteleien und Intrigen verbunden. Da ist meist irgend jemand „wild wie ein Stier“, wie der Bundeskanzler vom Bundesaußenminister laut Tonband behauptet haben soll.

Aber über solche Dinge muß man in unserer nun einmal unvollkommenen Welt mit Takt und wohlwollender Ironie hinweggehen. Und damit sind wir bei der Frage der menschlichen und politischen Haltung. Es geht dabei nicht so sehr darum, ob einzelne Angehörige des Rundfunks eine Indiskretion begangen haben, als sie die versehentlich aufs Tonband geratene Privatunterhaltung des Bundeskanzlers und seines Pressechefs der Presse und damit der Öffentlichkeit zugänglich machten, sondern es steht hier das Recht auf die private Sphäre des Menschen – auch des Staatsmannes – zur Debatte: das Recht auf das Geheimnis.

Nach der bekannten Stuttgarter Tonbandaffäre hat der Abgeordnete Dr. Bucerius 1953 einen Antrag eingebracht, wonach mit Gefängnis bestraft werden sollte, wer das gesprochene Wort eines Menschen ohne dessen Zustimmung auf einem Tonwiedergabegerät aufnimmt oder von einer solchen Aufnahme Gebrauch macht. Das war ein dankenswerter Versuch, einer gefährlichen Unsitte zu steuern.

Das Tonband krönt eine Entwicklung, die mit der modernen bürokratischen Verwaltung begann. Die Schriftlichkeit des Verfahrens war das erste große Mittel der abendländischen Gesellschaft, das menschliche Wort in Fesseln zu legen. Mit der Beglaubigung von Schriftstücken hatte es begonnen. Der „Kanzler“ und der „Diplomat“ waren ursprünglich vorzüglich mit der Beurkundung und Beglaubigung von Briefen und Erlassen betraut.

Mit der Stenographie und der Schreibmaschine waren weitere Instrumente geschaffen, den Menschen in den Schraubstock zu nehmen, um ihm vorhalten zu können: „Das hast du gesagt, und das haben wir dir gesagt.“ Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Protokolle, der Kopien, der Dokumentarbeweise. Zu dem Bestreben, andere „festzunageln“, kam der Wunsch, sich selber zu decken. Der Befehl, die Anordnung sollte festgehalten werden, man wollte einmal nachweisen können, daß man befehlsgemäß gehandelt habe. Die Sucht des „Sichdeckens“ hat im Dritten Reich sogar die Bemühungen zunichte gemacht, „die Spuren zu verwischen“. Es wurden in der Regel auch von den geheimsten Reichssachen so viele Durchschläge angefertigt, daß einer von ihnen gewöhnlich der Vernichtung entging.

Das Tonband bot nun die Möglichkeit, das gesprochene Wort ohne Umweg über die Schrift einzufangen. Der „Hauch aus Menschenmund“ verlor seine Vergänglichkeit. Die großen Firmen schalten heute das Tonband ein, wenn sie Ferngespräche führen. Vergeblich ist es fortan, das eigene oder das fremde Wort abzustreiten. Das Dementieren – das Mittel der Staatsmänner, etwas gutzumachen oder Reue zu üben – ist schwieriger geworden. Das kaum entfahrene Wort, das man im Busen gern bewahren möchte, ist nicht mehr zurückzurufen. Bei den Angewachsen gibt es die Übung, daß Teile von Beratungen oder Konferenzen für off the record erklärt werden. Dieser Teil des Gesprächs ist sodann aus dem schriftlichen Bericht, dem record ausgeklammert. Record heißt im Englischen auch Grammophonplatte (eine Art Vorläufer des Tonbands!), so daß man off the record auch übersetzen kann mit: „... von der Platte wegzunehmen“ oder moderner gesagt, auf dem Tonband zu löschen. Das damit ausgesprochene Tabu wird in England auch im politischen Leben, zum Beispiel bei Pressekonferenzen, ganz selbstverständlich respektiert.