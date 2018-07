Die Diskussion über die Agrarpreise ist leider recht schief ausgelaufen. Es kommt ja wahrhaftig nicht darauf an, ob diese oder jene Formulierung Adenauers „falsch“ oder „irreführend“ Interpretiert worden ist – viel wichtiger ist es, einmal festzustellen, welche Ursachen die bereits eingetretenen Preiserhöhungen und, darüber hinaus, die erneut geäußerten Forderungen auf weitere Preiserhöhungen tatsächlich haben. Insoweit fällt freilich auch dem Bauernverband ein erheblicher Teil der Schuld am „Schieflaufen“ der Diskussion zur Last: weil er sich nämlich, sekundiert durch den Statistologen Sonnemann, darauf versteift hat, seine Preiserhöhungswünsche so zu motivieren, daß die „übrige Wirtschaft“ (und die Verbraucherschaft) zwangsweise etwas von ihrem verbesserten Lebensstandard an ihre Lebensmittellieferanten abgeben müßte. Dieser Rückfall in das Denkschema „Einkommensparität von Stadt und Land“, das (wie man weiß) eine alte – wenn auch von seinem Minister durchaus nicht geteilte – Lieblingsvorstellung des Staatssekretärs im Bundeslandwirtschaftsministerium ist, hat die ganze Angelegenheit aufs falsche Gleis geschoben. Der Bauernverband würde heute in einer sehr viel günstigeren taktischen Position dastehen, wenn er sich von allem Anfang an auf das Argument beschränkt hätte, daß (nun nicht etwa: „die“ Kosten generaliter, sondern vielmehr:) gewisse Kostenelemente der agrarischen Erzeugung überhöht seien. Denn das läßt sich einwandfrei darlegen.

Freilich wäre mit einem derartigen Taktieren auch ein gewisses Risiko verbunden. Es hätte nämlich sein können, daß Dr. Adenauer (oder, in diesem Falle, sogar auch Prof. Erhard) mit dem Gegenvorschlag gekommen wäre: dann müßten eben die überhöhten Kosten gesenkt werden. Und dann hätte sich herausgestellt, daß nicht der harte Winter und nicht das späte und zu trockene Frühjahr und nicht der nasse Sommer die entscheidenden Momente für das knappe und verspätete Angebot auf wichtigen Lebensmittel-Teilmärkten gewesen sind, sondern daß – unterstützt natürlich durch die extremen Witterungsverhältnisse und Wachstumsbedingungen – der staatliche Apparat, dessen Aufgabe die Angebotsverknappung und Preisstützung von Agrarerzeugnissen ist, allzugut funktioniert hat. Die Folge dieses schiefgelaufenen Funktionierens ist aber, daß weniger der Lebensmittelverbraucher von der Verteuerung der Agrarerzeugnisse betroffen worden ist – die bei wichtigen Waren des täglichen Bedarfs „wirksamen“ Festpreise haben ihm nämlich einen gewissen Schutz vor der Verteuerung gewährt! –, als vielmehr der Lebensmittelproduzent, für den sich eine ganze Anzahl seiner Roh- und Hilfsstoffe fühlbar verteuert haben: insbesondere jene, deren Preise sich entweder völlig „frei“ (marktwirtschaftlich) bilden oder doch innerhalb eines weitgezogenen Manipulationsrahmens reichlich viel Spielraum haben.

Überteuert sind heute: Futtergetreide (und Futtermittel überhaupt), infolge der fast völligen Absperrung der Importe während des vergangenen Jahres – ferner: Saatgut sowie Nutz- und Zuchtvieh (Preise innerhalb Jahresfrist um ein Drittel gestiegen!) Offenbar muß dafür eine große Nachfrage bestehen – was ja nicht gerade für die Wahrheit der Behauptung spricht, daß „die“ Landwirtschaft schwach an Kaufkraft sei. Wie dem auch sein möge: auf alle Fälle verhalten sich diejenigen Betriebe, die Futtermittel, Saatgut und Nutz- und Zuchtvieh anzubieten haben, durchaus marktgerecht, d. h. sie passen ihre Preise der Nachfragesituation an – was wir ihnen auch bestimmt nicht verwehren wollen. Umgekehrt kommen natürlich diejenigen Betriebe in eine gewisse Kostenklemme, die (laufend oder zeitweilig) solche überteuerten Roh- oder Hilfsstoffe zukaufen müssen. Daß sie bessere Kostenertrags-Relationen fordern, und zwar möglichst im Wege der Preiserhöhung ihrer Verkaufsprodukte, kann man ihnen kaum verübeln. Andererseits sollte man sich aber darüber klar sein, daß es nicht der aus Industrie und gewerblicher Wirtschaft stammende Bedarf ist, der sich im Laufe der letzten zwölf oder achtzehn Monate so stark verteuert hat, sondern daß es andere Kostenelemente sind, die für die Masse der bäuerlichen Betriebe eine erhebliche Belastung ausmachen. Was aus anderen landwirtschaftlichen Betrieben zugekauft werden muß – sei es direkt, im Geschäft von Betrieb zu Betrieb, sei es unter Einschaltung des Marktes, also über Landhandel und Genossenschaften –, das ist zu teuer geworden. Und diese kostenmäßige Belastung ist nicht etwa „weltmarktpreismäßig“ bedingt – Lebensmittel sind ja „draußen“ nicht (wie Kohle und Stahl!) knapp und deshalb teurer –, sondern sie ist das Ergebnis der bei uns durch Gesetz vorgeschriebenen Preismanipulierung, die nun freilich erheblich über ihre vom Gesetz gesteckten oder vom Parlament „gedachten“ Ziele hinausgelaufen ist. Dafür ein eklatantes Beispiel: Mahlweizen war zeitweilig (am Futterwert gemessen) das billigste Futtergetreide!

Hätten wir bei Agrarerzeugnissen durchweg (oder doch für einen hinreichend großen Teilbereich ...) „frei“ am Markt gebildete Preise, so wäre jede Diskussion über die Preisentwicklung überflüssig; man müßte sich z. B. damit abfinden, daß, weil dieses Jahr weniger Gemüse gewachsen ist, die Preise dafür gestiegen sind – allenfalls wäre zu überlegen, ob mehr Einfuhren aus Ländern, wo die Ware nicht so knapp ist, angebracht wären. Da wir uns aber auf das Prinzip der staatlich festgesetzten oder behördlich manipulierten Preise eingelassen haben, wird ewiger Streit darüber herrschen, ob die Preise „richtig“ sind – insbesondere: ob nicht manche Preisrelation, wie etwa diejenige Futtergetreide : Schlachtvieh, schief und verzerrt ist. Diese Fragen sollten aber „ausdiskutiert“ und nicht mit allgemeinem Gerede totgeschlagen werden. Erst, wenn man genau weiß, was überteuert ist, kann man entscheiden, ob über Kostensenkung oder über Preisanhebung zu helfen ist. Im Bereich manipulierter Preise ist ja beides möglich.

Hoffen wir also, daß spätestens im Februar 1957, bei der Vorlage des nächsten Grünen Berichts, diese Fragen endlich gestellt und daß sie danach, auf Grund eines vom Bundeslandwirtschaftsministerium vorgelegten erschöpfenden Materials, durch das Parlament präzise beantwortet werden. Dieser von beiden Seiten her, von „Erzeugern“ und „Verbrauchern“, mit Gemeinplätzen und verwaschenen Redensarten so stümperhaft geführte Streit über „die“ Preise sollte ja auf ein angemessenes Niveau zu bringen sein. Georg Kessel