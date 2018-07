Ein italienischer Gerichtsspruch im Namen des Volkes

Von Hedda Westenberger

Den meisten Menschen dürfte es noch kaum recht ins Bewußtsein gedrungen sein, daß „künstliche Befruchtung“ längst keine Zukunftsangelegenheit mehr darstellt, sondern sich zum erfolgreich ausgeübten Bestandteil der medizinischen Praxis entwickelt hat – und eben nicht nur, wie viele meinen, in Amerika, sondern auch in Europa. Nun ist es einmal schwierig, der Öffentlichkeit zuverlässige Zahlen vorzulegen; zum anderen schweigen begreiflicherweise viele Menschen still, die sich gezwungen fühlen, den ungewöhnlichen Ausweg aus der Kinderlosigkeit in unfreiwilligem „Avantgardismus“ zu suchen. Anders die Kirche: Schon um die Jahrhundertwende hat das Heilige Uffizium bekanntgegeben, daß jede Art künstlicher Befruchr tung unzulässig und den Gläubigen verboten sei.

Dieses erstaunlich frühzeitige Verbot’ hat vor allem in Italien Verständnis gefunden, ja, das italienische Volk, das in allen Bereichen des Lebens doch sonst so sehr darauf bedacht ist, an der Spitze jeglichen Fortschritts zu liegen, und das durchaus geneigt ist, sich die amerikanische Lebensart zum Vorbild zu nehmen, zeigt hier einen Konservatismus, der freilich nur dem überraschend erscheint, der Italien nicht kennt. Während nämlich die Italiener einerseits in geradezu kindlicher Freude jeder technischen und organisatorischen Neuerung zuneigen, bleiben sie andererseits innig dem Urtümlichen, dem Naturgewollten und Naturbedingten verhaftet. Und daher empfinden sie künstliche Eingriffe in die letzten Funktionen des Menschen als etwas der Grundordnung des Lebens Widersprechendes, also Sinnwidriges und Dekadentes.

Keine Hilfe gegen die Natur

Das hat nichts damit zu tun, daß man in Italien eifriger als anderswo mit Injektionen arbeitet: Injektionen gegen jegliches – selbst das belanglose – Übel. Auch findet die italienische Frau, daß ihr äußeres Make-up gar nicht künstlich und kunstvoll genug sein könne. Die kleinen Übel und das Makeup gehören in den Bereich der Zivilisation und dürfen mit Mitteln der Zivilisation korrigiert werden. Aber dann, wenn das Natürliche, das wahrhaft Kreatürliche sein Recht anmeldet, finden die Italiener, daß hier das Schicksal, als von Gott kommend, mit der Demut der Kreatur im Guten wie im Bösen durchlebt werden muß. Darum beobachtet man auch so oft, daß Frauen, die man sonst als übertrieben empfindlich und verzärtelt kennengelernt hat, im Falle einer schwierigen Geburt und aller damit in Zusammenhang stehenden schmerzhaften Folgeerscheinungen plötzlich die Furchtlosigkeit und das Duldungsvermögen eines Wesens an den Tag legen, das stumm auf sich nimmt, was ihm von der Natur auferlegt wird.

Aus der gleichen Naturnähe heraus gelten in Italien auch heute noch kinderlose Frauen als „arme“ Geschöpfe, desgleichen jene, denen es versagt bleibt, ihre Säuglinge selber zu nähren. Und während in anderen Ländern die Frauen bemüht sind, äußerlich ihre Schwangerschaft möglichst lange zu verbergen, trägt die Italienerin ihre Unförmigkeit – gegen die sie auch nichts unternimmt – mit einem unsagbaren Stolz. Wie übrigens auch die Frau aus dem Volk und namentlich im Süden voll Stolz die Liebeskraft ihres Mannes rühmt und seine fast durchweg noch übliche „amante“ aus diesem Grunde auch duldet. Daß Wallfahrten, um Kindersegen zu erflehen, auch in den gebildetsten Kreisen noch gang und gebe sind, dürfte allgemein bekannt sein; nicht aber, daß man – und wiederum natürlich vorwiegend im unverfälschteren Süden – die erste Menstruation der Tochter festlich begeht.