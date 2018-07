Inhalt Seite 1 — Ein marxistisches Schneiderlein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mehr als vier Monate hatte sich das DEFA-Spielfilmstudio auf den Lorbeeren ausgeruht, die ihm die sowjetzonale Propaganda zu seinem zehnjährigen Bestehen bereitwillig gespendet hatte. Die mitteldeutschen Kinobesucher nahmen ihm das nicht übel. Sie erfreuten sich an den reichlich angebotenen Westimporten auf der Leinwand und vermißten die Hausmannskost aus Babelsberg kaum. Jetzt aber bekamen sie wieder zwei Proben davon vorgesetzt, und die schmeckten gar nicht. Die Zutaten waren wohl noch von vorgestern übriggeblieben, denn von der versprochenen Qualitätsverbesserung, die sich ja immerhin schon bei einigen der letzten DEFA-Filme wirklich bemerkbar gemacht hatte, war hier wirklich nichts zu spüren, vom vielzitierten „Weltniveau“ ganz zu schweigen. Das erinnerte an schlimmste Erfahrungen mit der sowjetzonalen Flimmerkiste. Selbst den meisten Kritikern der Ostpresse war dabei nicht wohl zumute.

„Was wir bisher noch nicht wußten, Drehbuchautor Kurt Bortfeldt und Regisseur Dr. Helmut Spiess demonstrierten es in ihrem Farbfilm ‚Das tapfere Schneiderlein‘: die Märchenbrüder Grimm waren geschulte Marxisten.“ Halt – das ist keine spitze Polemik von uns. Dieser Satz war so wörtlich zu lesen im – „Neuen Deutschland“, dem Zentralorgan der SED.

Die Spiess-Gesellen aus dem DEFA-Spielfilmstudio beabsichtigten, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, indem sie – wie es in dem von ihnen herausgegebenen Pressematerial heißt – „die alte, liebe Märchenerzählung mit einer Satire auf die Fürstentümelei und die bitter-spaßigen Produkte des Geburtsadels mischten“, und dann wurde daraus ein Schlag ins Leere. Denn weder die Klassenkampftheoretiker fühlten sich angesprochen noch die Kinder, die hinterher feststellten: „In meinem Märchenbuch ist die Geschichte vom tapferen Schneiderlein aber anders.“

Der kleine agfacolorierte Filmheld trifft seine Fliegen, sieben auf einen Streich, wie uns das Großmutter einst erzählte. Was er aber dann noch erlebt, kommt uns doch nicht mehr so bekannt vor. Am Königshof trifft er nämlich auf einen recht dummen, aber hinterlistigen Prinzen, der um die Prinzessin wirbt. Die heißt zwar Liebreich, ist aber gar nicht so, zumindest nicht zu ihrer Magd, die sie nach allen Regeln des Feudalismus ausbeutet.

Es ist überhaupt eine Hofgesellschaft, wie sie im Buche steht – allerdings im marxistisch-leninistischen Geschichtsbuch, nicht in dem von Grimm. Und so nimmt es nicht wunder, daß ihr das ja den unteren Gesellschaftsschichten entstammende tapfere Schneiderlein als „klassenfremdes Element“ höchst unwillkommen ist. Es erscheint gerade genug, für die bedrängten feinen Herrschaften die Kastanien aus dem Feuer zu holen – sprich: die bösen Riesen aus der Welt zu schaffen –, aber um den versprodienen Lohn, die Prinzessin und das halbe Königreich, möchte man es betrügen.

Doch ein Mordanschlag des Prinzen mißlingt. Das tapfere Schneiderlein zähmt auch noch das Einhorn und fängt das Wildschwein, das die Felder der Bauern verwüstete. Die feiern es dafür in einer jubelnden Demonstration als Befreier, während der ganze Hofstaat vor diesem unbesiegbaren Volkshelden panikartig die Flucht ergreift. Der aber nimmt sich statt der Prinzessin deren arme Magd zur Frau. Und wenn sie nicht gestorben sind, haben sie mit den Bauern eine LPG gegründet und aus dem Schloß einen Pionierpalast gemacht...

Auch der andere neue DEFA-Film erzählt ein Märchen, ein modernes allerdings, und zwar das von den bösen westlichen Monopolkapitalisten, die die DDR ausplündern wollen. In diesem Falle haben sie es ausgerechnet auf „PVC“ abgesehen. Hinter dieser geheimnisvollen Abkürzung verbirgt sich Polyvinylchlorid, was wiederum ein zur Igelitherstellung benötigtes weißes Pulver ist. Der böse König, wollte sagen: Chef der Schieberbande, sitzt, da es ja ein modernes Märchen ist, nicht in einem Schloß, sondern in einer eleganten Kurfürstendamm-Bar, die sich, wie auch der Film Treffpunkt Aimée“ nennt. Und das zeitgemäße tapfere Schneiderlein ist Ernst Thälmann – Verzeihung, muß natürlich heißen: Günther Simon. Der nationalpreisgekrönte Darsteller des früheren KPD-Chefs spielt diesmal einen Vopo-Kriminalkommissar, dem es gelingt, die PVC-Schiebungen aufzuklären und die dunklen Geschäftemacher hinter Schloß und Riegel zu bringen. Deren Boß auf der östlichen Seite der Sektorengrenze sitzt vorher sogar als Hauptabteilungsleiter im Pankower Ministerium für Außenhandel und ist nicht nur dienstlich, sondern auch privat der Widersacher des wachsamen Hüters des „Volkseigentums“.