In der abgelaufenen Woche sind die Börsenumsätze merklich zurückgegangen. Sowohl bei den Renten als auch am Aktienmarkt war das Interesse der Kundschaft weniger stark als in den Vorwochen. Die wesentlichste Triebkraft der Hausse bei den achtprozentigen Industrieanleihen, die teilweise bis 103 v. H. (Ausgabekurs 98 v. H.) anzogen, dürfte die Hoffnung auf eine baldige Diskontsenkung gewesen sein. Als die Zentralbanksitzung dann ohne das erwartete Ergebnis blieb, gaben die neuen hochverzinslichen Industrieobligationen sofort nach, allerdings nur bruchteilig. Die Materialknappheit war verschwunden. Eine Diskontsenkung hätte natürlich dem Absatz der 7 1/2prozentigen Länder-Anleihen wesentlich genutzt. Die Hamburgs Anleihe konnte immer noch nicht voll untergebracht werden, Ihre Placierungsmöglichkeiten scheinen sich auf den norddeutschen Raum zu beschränken, denn die süddeutschen Länder haben eigene Anleihewünsche. Das Land Baden-Württemberg steht vor einer 100-Mill-DM-Anleihe, die sich in ihren Konditionen der zu erwartenden Rheinland-Pfalz-Anleihe anpassen wird. Der zähflüssiger gewordene Rentenmarkt zeigt, daß sich das Publikum durch die Zeichnung der Industrie- und Länderanleihen etwas verausgabt hat. Diese Tatsache schlägt sich auch am Aktienmarkt nieder, wo das Geschäft zeitweise stagnierte.

Die zurückhaltende Tendenz wird verstärkt durch die Neigung der Großanleger, im Hinblick auf die größeren Anforderungen des Herbst- und Weihnachtsgeschäfts flüssig zu bleiben. Bei den Banken ist die Furcht, noch vor dem Jahresultimo eine Mindestreservenerhöhung hinnehmen zu müssen, bisher nicht gewiehert. Eine weitere Unsicherheit kommt von der noch immer ungeklärten Situation im steuerbegünstigten Wertpapiersparen. Auf dem Rentenmarkt ist etwas Erfreuliches zu verzeichnen. Die alten Reichsanleihen wurden mit 7 1/4 v. H. im Freiverkehr an den Börsen gehandelt. Dieser hohe Kurs geht auf die jetzt endlich zu erwartende Schlußregelung für die alten Reichsschulden zurück. An der Umstellung von 10 : 1 gegen Ausgabe neuer 4prozentiger Papiere gibt es kaum noch einen Zweifel. Wo die Bedingungen der Altsparerentschädigung zutreffen, steht hoch eine weitere Quote von 10 v. H. zur Verfügung.

Auf dem Aktienmarkt litten die Elektrowerke unter ständigen Abgaben. Das traf insbesondere für AEG (210–208 1/4) zu, wo Dispositionen für das kommende Bezugsrecht den Kurs unter Druck hielten. Erst im Zuge der Aufwärtsbewegung der Papiere mit Östinteresse stieg der AEG-Kurs wieder auf 210 an. Bemerkenswert stabil blieben die jungen Siemens-Aktien, die zwischen 188 und 189 schwankten. Alte Siemens-Aktien fielen auf 195 (l97 1/2) v. H. zurück. Der allgemein erwartete Wiederanstieg nach der Kapitalerhöhung fand bislang nicht statt. – Ausgesprochen fest lag von den Elektroversorgungsvierten Bekula (153–165). Hoffnungen auf eine Dividende von 7 (6) v. H. regten hier an. Bekula haben jetzt also einen höheren Kurs als HEW (156), die mit Sicherheit für das am 30. 6. beendete Geschäftsjahr eine Ausschüttung von 8 (7) v. H. vornimmt. – Vernachlässigt würden in der abgelaufenen Woche die IG-Farben-Nachfolger: sie fielen um 1 bis 3 Punkte zurück. Bei lebhaftem Geschäft lagen die IG-Farben-Liquis mit 33–35 freundlich. Das benachbarte Ausland erwies sich als Käufer. Grund: Das Auschwitz-Komitee tagt demnächst, wobei eine Vorklärung in der Wollheim-Angelegenheit erwartet wird. Außerdem spielen die ständigen Veränderungen in der Ostpolitik eine spekulative Rolle.

Am Montanmarkt bewegten sich die Kurse nur wenig von der Stelle. Die Klöckner-Dividende von 8 v. H. entspricht den Erwartungen, so daß der Kurs (160 1/4) durch die Ankündigung des Ausschüttungsvorschlages keine Veränderung erfuhr. Mit Spannung wartet die Börse nun auf die Hoesch-Dividende. Wenn die Hoffnungen in Erfüllung gehen, die ebenfalls von 8 v. H. sprechen, dann wäre die Hoesch-Aktie mit 145 v. H. ein sehr preiswertes Papier. Im übrigen erfuhr das Geschäft bei den schwerindustriellen Werten einige Anregungen durch laufende Arrondierungsbestrebungen. Sie führten bei Erin in drei Tagen zu einer Kurssteigerung von 47 Punkten auf 307 v. H. Bei Erin waren derartige Sprünge vor gar nicht langer Zeit keineswegs ungewöhnlich. Inzwischen – nach Klärung der Krages-Affäre – glaubte die Börse, daß sich die Verhältnisse weitgehend konsolidiert hatten. Dem scheint jedoch nicht so zu sein. Auch bei den Hüttenwerken Siegerland ist der Kursanstieg bis auf 247 (241) weitergegangen. Die bisherige Grenze nach oben von 240 v. H. wurde also von dem Interessenten (Rheinstahl-Gruppe?) durchbrochen.

Die Kursbewegungen am Bankenmarkt waren ungewöhnlich. Auffällig ist die scharfe Aufwärtsbewegung bei der Dresdner Bank-Gruppe, wo sich potente und offensichtlich gut orientierte Käufer im Markt befanden. Als Grund für die allgemeine Aufwärtsbewegung (203–211) nennt man in Börsenkreisen die Möglichkeit einer zweiten Kapitalerhöhung, mit der die Dresdner Bank-Nachfolger gegenüber den anderen Großbank-Instituten noch im Rückstand liegen. Mitgezogen durch die festen Kurse bei der Dresdner Bank wurden die Aktien der Deutschen Bank-Gruppe. -ndt