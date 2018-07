Inhalt Seite 1 — Heute heißt so etwas „Werbung“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

D. A., Kiel

Am 4. September klingelte es bei Frau Hamann in Kiel-Schulensee, Kirchenweg 7. Ein Herr sagte ihr, er komme im Auftrage einer Küchenmaschinenfirma; doch Frau Hamann, durch viele Vertreterbesuche gewitzt, erklärte sofort, daß sie kein Geld habe.

„O nein“, antwortete der Herr, „es handelt sich nicht um Verkauf, sondern um eine Werbung. Wir wollen die Maschine den Hausfrauen nur bekannt machen.“ So ließ sich Frau Hamann überreden, am 6. abends einen Vorführer der Firma zu empfangen.

An diesem 6. September erschien um 18 Uhr Herr Reinhold Polerowicz aus Hamburg mit dem vorzuführenden „B-Gerät“. Als er sich nach zwei Stunden verabschiedete, hatte er so viel geredet und geworben, daß ihm Frau Hamann eingestand, sie wolle ihren Vater am kommenden Sonntag bitten, ihr diese elektrische Maschine mit Föhn, Mop, Mühle, Zentrifuge und Bohnereinrichtung für 455 Mark zu schenken. Herr Polerowicz bat, ihm noch am Sonntag eine Postkarte zu schreiben, ob er zur Auftragserteilung kommen könne oder nicht.

Der Werber, der den Vorführer angemeldet hatte, erschien am nächsten Spätnachmittag bei Frau Hamann und sagte: „Ich komme nur noch einmal zur Kontrolle – Sie haben ein „B-Gerät“ zum 15. November bestellt?“

Frau Hamann fiel aus allen Wolken. Doch der Werber zeigte ihr die Originalauftragsbestätigung, auf der sie bei richtiger Adresse fälschlich als Fräulein und Sekretärin einer Margarinefabrik angegeben war. Unterschrift: Inge Hamann.

„Urkundenfälschung“, sagte Frau Hamann. Woraufhin sich der Werber fassungslos mit dem Bemerken verabschiedete, er wolle die Sache aufklären. Zehn Minuten nach seinem Fortgang kam Herr Polerowicz, der Vorführer, offenbar in Unkenntnis des vorangegangenen Besuchs, und teilte der erstaunten Frau mit, er wolle sich am kommenden Montag den Bescheid über den eventuellen Auftrag doch lieber persönlich abholen.