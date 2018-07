Als Ende des Jahres 1954 der oft versprochene und nie erreichte Wohlstand in der vonUlbricht verwalteten Sowjetzone wieder einmal in unverkennbaren Engpässen dahinrieselte – damals wollte man sogar die Weihnachtsgratifikationen abschaffen, zahlte aber schließlich doch in Erinnerung an den Volksaufstand des vorangegangenen Jahres –, sah sich die Verwaltung des Ostberliner Magistrats zu einer bisher nicht aufgehobenen und ganz gewiß nicht populären Maßnahme gezwungen: sie verbot in allen Geschäften ohne Unterschied ihres privaten oder staatlichen Charakters jeglichen Verkauf an Westberliner oder Westdeutsche und machte es unter Strafandrohung allen Verkäufern zur Pflicht, sich bei jedem Einkauf den Personalausweis des Käufers zeigen zu lassen.