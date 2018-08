v. V., Kairo, im Oktober

Wer den Wirtschaftsteil ägyptischer Zeitungen studiert, muß den Eindruck erhalten, daß das Land in diesem Augenblick das Stadium einer bemerkenswerten wirtschaftlichen Blüte durchläuft. Da heißt es, der Boykott der westlichen Großmächte habe Ägypten erlaubt, wertvolle ausländische Devisen einzusparen. Im gleichen Atemzug verlautet, der Handelsaustausch mit diesen Ländern vollzieht sich vollkommen normal (also keine Devisenersparnis?). Ein Minister versichert uns, er könne alles, was er brauche, aus Großbritannien beziehen. Der britische Lieferant würde aus den eingefrorenen ägyptischen Sterlingguthaben in London befriedigt. Frankreich und Westdeutschland hätten ihre Bestellungen für Baumwolle gegenüber dem Vorjahre verdoppelt. Für alle westlichen Länder würden Importlizenzen in jedem Umfang erteilt.

Andere Berichte wiederum, die offensichtlich mit den obigen nicht abgestimmt sind, unterstreichen Ägyptens Umstellung auf den Ostblock, auf die hochentwickelten Industrien Ungarns und der Tschechoslowakei, die in der Lage seien, den Westen spielend zu ersetzen. Japan und Rotchina werden als neue Lieferanten Ägyptens gepriesen. Kurz, es ist alles herrlich.

Die Wirklichkeit sieht anders aus. Nicht so rosig, wie es die ägyptischen Zeitungen und die Erklärungen einiger Minister darzustellen belieben, aber auch nicht so schwarz, wie der Westen es sich vorstellt, wo man glaubt, durch Wirtschaftsmaßnahmen den Widerstandswillen Ägyptens in Kürze zu brechen.

Die Sperre der ägyptischen Guthaben am 28. Juli in den drei westlichen Großmächten ist sehr unterschiedlich in Handhabung und Wirkung. In den USA wurden nur die Guthaben der ägyptischen Regierung (in Höhe von etwa 15 Mill. ägypt. Pfd.) blockiert, keine privaten. Ferner wurden die Zahlungen einiger amerikanischer Hilfsfonds eingestellt. Ein privater Handelsverkehr geht also unbehindert weiter, soweit auf ägyptischer Seite Dollar vorhanden sind, sei es als Guthaben in den Staaten, sei es als transferierbare Devisen in Kairo. Beides ist natürlich kaum der Fall,

Die Sperre in Frankreich ist an und für sich nicht von großer Bedeutung gewesen, weil keine ägyptischen Guthaben vorhanden waren. Frankreich hatte, wie die Bundesrepublik, Ägypten einen Überbrückungskredit eingeräumt, der durch Baumwollverkäufe nach Frankreich vermindert wird. Auf der anderen Seite erteilt Frankreich, unbeschadet der politischen Lage, Ausfuhrlizenzen nach Ägypten, deren Umfang selbstverständlich von den ägyptischen Transfergenehmigungen begrenzt wird.

Am ernstesten ist die Sperre der ägyptischen Guthaben in Großbritannien. Sie umfaßt vor allem die Regierungsguthaben in Höhe von etwa 100 Mill. Pfund Sterling, britische Schulden, die im Laufe des zweiten Weltkrieges durch Kriegsleistungen Ägyptens aufgelaufen waren. Die nächste Rückzahlungstranche von 20 Mill. Pfund ist am 1. Januar 1957 fällig. Ihr Ausbleiben wird Ägypten schmerzlich spüren, denn seine ausländische Handelsbilanz bleibt laufend passiv und der Devisenschwund hält an.