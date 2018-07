Als während der im August abgehaltene HV der

Phrix-Werke AG, Hamburg, der Vorstandsvorsitzende der Farbenfabriken Bayer, Prof. Dr. Haberland, in den AR (und später zu seinem Vorsitzenden) gewählt wurde, fanden Börsenkreise die Vermutung bestätigt, daß die starken Käufe, die in Phrix-Aktien lange vor der HV getätigt wurden, auf das Konto von Bayer gegangen sind. Damals wurden Phrix-Aktien in großen Posten zu Kursen, die bis zu 150 v. H. gingen, aus dem Markt genommen. Aus der auf der HV ausgelegten Präsenzliste war die Höhe des Bayer-Anteils nicht zu entnehmen. Er dürfte durch Paketkäufe und durch den Ankauf von jungen Aktien aus der Kapitalerhöhung auf einen ansehnlichen Umfang angewachsen sein. Die Beteiligten wahren über diesen Punkt Stillschweigen, so daß die Börse auf Kombinationen angewiesen ist. Eines wird jedoch als sicher angesehen: Raum für ein starkes Minoritätspaket ist. noch vorhanden. Das Phrix-AK beträgt nach der Kapitalerhöhung 55 Mill. D-Mark.

Als vor einigen Tagen massierte Käufe den Phrix-Kurs erneut bis auf 149 v. H. ansteigen ließen – er lag lange Zeit bei 133 bis 135 –, setzte ein Rätselraten um die Herkunft des Käufers ein. Zunächst schienen sich zwei Gruppen abzuzeichnen, bis sogenannte „Mitläufer“ das Bild verwischten. Inzwischen ist wieder Ruhe eingetreten. Offenbar wollen die Interessenten „Überpreise“ vermeiden. Daß die stattgefundenen Käufe auf Dividendenhoffnungen zurückgegangen sind, ist kaum anzunehmen, da der Vorstandsvorsitzende auf der letzten HV in dieser Beziehung kaum Aussichten eröffnet hat. (Für 1955 wurden 5 v. H. gezahlt.) Naheliegender ist dagegen ein Kauf solcher Gruppen, die dem Produktionsgebiet der Phrix nahestehen und die aus diesem Grunde sich ein gewisses Mitspracherecht verschaffen wollen. Seitdem die Namensaktien der Phrix in Inhaberaktien umgewandelt worden sind, haben die Phrix-Werke selbst keinen Einfluß mehr auf die Zusammensetzung ihrer Aktionäre. In früheren Zeiten hat sie sich um diesen Punkt sehr gekümmert. Nicht immer zur Freude der Aktionäre, die sich von Auskunfteien belästigt sahen. Damals lief noch die Affäre Dörr. K. W.