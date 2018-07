Coburg, eine jener Städte Deutschlands, denen durch die unglückselige Zonengrenzziehung ein schweres wirtschaftliches Schicksal aufgebürdet wurde, begeht in diesem Jahr seine 900-Jahr-Feier. Die Zeilen, die unser Mitarbeiter aus diesem Anlaß dieser Stadt widmet, mögen an ein Problem mahnen, das immer wieder der Erinnerung und des Nachdenkens wert ist.

Die „Kreislaufstörungen“, an denen Coburg und sein Hinterland, ehedem in der „Herzgrube“ Deutschlands gelegen, seit 1945 zu leiden haben, konnten in den letzten Jahren mit erstaunlichem Erfolg bekämpft werden. Freilich ist man sich darüber im klaren, daß das Grundübel der Beschwerden, die Zonengrenze, immer wieder neue Komplikationen bringen kann. Auch Fanfaren und brennende Fackeln, die den Höhepunkt der mit vielen Tagungen ausklingenden 900-Jahr-Feier säumten, vermochten nicht darüber hinwegzutäuschen, daß die anmutige Gefilde rings um die Veste durch die unglückselige Grenzziehung in ein Hinterzimmer Bayerns verwandelt worden sind.

Sinnlos deshalb, weil wichtige, nach Norden und Osten führende Verbindungen abgeschnitten sind: Die Werratalbahn, die Coburg über Eisfeld und Weimar mit Eisenach verband und damit den raschen Bezug von Steinkohle und Eisen garantierte, ist seit elf Jahren unterbrochen. Das „vor der Tür“ liegende mitteldeutsche Braunkohlengebiet existiert nur noch als Wunschtraum. Wie belastend sich die notwendige Umgehung Thüringens auswirkt, beweist allein die Feststellung, daß sich der Weg von Coburg bis zum Harz von 240 km auf 440 km – also um 200 km – verlängert hat. Coburger oder Einwohner von Neustadt bei Coburg, die ihre Verwandten im nahen Sonneberg besuchen wollen, müssen den Eisenbahnumweg über Lichtenfels, Kronach, Grenzstation Falkenstein, Probstzella und Lauscha wählen und damit 140 km zurücklegen, obwohl Neustadt von Sonneberg, dessen Häuser vom jenseitigen Höhenzug greifbar nah herübergrüßen, nur fünf Kilometer entfernt ist. Zudem weiß die Statistik zu berichten, daß in jenem Raum, der auch noch den Stadtkreis Rodach in sich schließt, fast 124 000 Menschen leben, was bei einer Heimatvertriebenenquote von 24 v. H. einer Verdoppelung der ursprünglichen Bevölkerungszahl gleichkommt. Klar, daß selbst bei güter Beschäftigungslage das Gespenst „Krisenanfälligkeit“ umgeht und manchem Betrieb trotz aller Erfolgsziffern zu schaffen macht.

Wesentlichen Anteil am allgemeinen Aufschwung, der in erster Linie der zunehmenden Industrialisierung zu danken ist, hatten (schon frühzeitig) der Boden des Landes und seine Rohstoffe. So in die Spielwarenindustrie des gesamten Umkreises, wie die historischen „Neustädter Reiterle“ beweisen, auf den heimischen Holzreichtum zurückzuführen. Seit langem dominiert allerdings die Herstellung von Puppen und Teddybären. 5000 Personen, Heimarbeiter eingeschlossen, dienen gegenwärtig diesem exportfreudigen Erwerbszweig. Sie repräsentieren mit den Glasbläsern fast den dritten Teil der bayerischen Gesamtbranche, deren Hauptzentrum Nürnberg ist. Neben der Porzellan- und Steingutbranche („Annawerk“ und die Geburtsstätte der „Hummel-Figuren in Oeslau), der Bekleidungsindustrie, der Möbel- und Korbmacherbranche konnte sich in den letzten beiden Jahrzehnten die Polstermöbelindustrie zu einem der bedeutendsten Industriezweige entfalten. Auch die Textilindustrie hat sich durch die Gründung von Gardinenwebereien und eines Ausrüstungsbetriebes erheblich ausgedehnt.

Die ursprünglich starke (saisonbedingte) Arbeitslosigkeit führte schon vor Beginn des letzten Krieges zur Ansiedlung eines großen Werkes der elektrotechnischen Industrie, das heute über 2000 Menschen in Neustadt und seiner Umgebung beschäftigt und ebenso entlastend wirkt wie die Übernahme einer Feinsteingutfabrik des gleichen Konzerns im Rodacher Gebiet. Die Glasbläser, die nach 1945 aus Thüringen nach Neustadt, Coburg und in die benachbarten Dörfer übersiedelten, stellen Christbaumschmuck her, vor allem Glaskugeln. Es handelt sich um einen Industriezweig, der im Coburger Land vorher unbekannt war. Allein der Exportumsatz beträgt je Jahr rund 3 Mill. DM. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen – sie betrug 1950 noch 8000 – beläuft sich nur noch auf etwa 700. W. K.