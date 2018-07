Abessinien ist, wie in der letzten Nummer, Gegenstand der afrikanischen Reisebilder unseres Mitarbeiters, die wir in lockerer Folge veröffentlichen. Ein Rückblick in legendäre Vorzeit zeigt, wie die Abessinier—auch sie — dazu kommen, sich für "das auserwählte Volk", zu halten. Bevor die "Ethiopian Airlines" die fernsten Winkel Äthiopiens erschlossen hatten, dauerte es an die zehn bis vierzehn Tage, ehe der Reisende über Berge und tief zerklüftete Täler jenen Ort, nach welchem mir der Sinn stand, in der Landschaft Ghimirra erreichte, lahm in Knien und Hüften vom harten Gang der Maultiere, durchnäßt von schweren Gewittergüssen, verbrannt von der harten tropischen Hochlandsonne und zerstochen von Ameisen, Fliegen und Bremsen. Heute fliegt man in drei Viertelstunden vom Ende der noch für Autos brauchbaren Straße hinüber und glaubt es kaum, daß die Wälder und Berge da unten vor wenigen Jahren noch kaum vom Hörensagen bekannt waren. Allerdings hat es meinen Zielort damals noch gar nicht gegeben; er gehört zu jenen Städtchen in den äthiopischen Kolonialgebieten, welche die Amhareri als Verwaltungs- und Polizeizentren über die noch nicht lange eroberten Gebiete verteilten. Die amerikanische Maschine (aus Heeresbeständen nach dem Kriege erworben brummt in der Ferne unter den blendend weißen Wolkenbergen im tiefblauen Himmel heran, zieht eine Schleife um die Ruinen der Flugzeughallen, die noch aus der italienischen Zeit stammen, landet dann glatt und sanft und rollt vor die rostigen Stahlskelette der Hangars, die langsam von Sonne und Regen auf" gezehrt werden.

Welch ungeheure Vermögenswerte hätte Äthiopien als "Siegesbeute" und Reparationen von Italien einheimsen können, wenn die unzähligen Bauten, Apparate, Wohnhäuser, Geräte, die Hinterlassenschaft Italiens aus den fünf Jahren seiner Herrschaft, erhalten und sinnvoller Verwendung zugeführt worden wären! Nun säumten sie statt dessen — verrostende Straßenbaumaschinen darunter im Werte von zwei Millionen Pfund Sterling — die Straßen und Plätze des Kaiserreiches, verschmutzt, verfallen, zerstört, sinnlos vertan, handgreifliche Beweise für die leider im Abendland nicht begriffene Tatsache, daß sich auch beim besten Willen aller Beteiligten kein tief in der Unwissenheit und im Mittelalter befangenes Volk im Handumdrehen in ein modernes Staatswesen verwandeln läßt , Der amerikanische Pilot schob das Glasfenster seiner Kanzel beiseite, rief mir sein freundliches hinterhersegeln. Hs gibt so manches weitläufige Gebiet in diesem großen und großartigen Lande Äthiopien, das noch keine geregelte Postverbindung besitzt. Man ist auf gelegentliche Reisende oder auf Boten, die man selber bezahlen muß, oder neuerdings eben auf die Piloten der Flugzeugeangewiesen.

Der Brief war kür; er enthielt die erwünschte Nachricht. Inzwischen war die Treppe an die Flanke des Flugzeugs geschoben worden. Die Tür im Rumpf der in den Landesfarben rot gold grün kuchtend bemalten Maschine öffnete sich und hertaus trat: eine Ziege ohne Hörner, Sie meckerte, ließ den Gepäckzcttel um ihren Mals flattern, riß dem dunkclhäutigen Steward den Strick aus den Händen und sprang mit klappernden Hufen die Treppe hinunter, wurde allerdings sofort von einem schwerbewaffneten Polizisten wieder eingefangen.

Der Ziege folgte — es war keine Ziege, erkannte ich jetzt, sondern ein Ziegenbock — ein abessinischer Priester in schwarzem Kaftan, mit einem schwarzen, randlosen Zylinderchen, wie ihn die Priester hierzulande tragen. Er schimpfte Ternehmlich, denn der Bock war sein Eigentum, und er hatte ihn seinen Verwandten als Geschenk mitgebracht — und dergleichen läßt man nicht gern entschlüpfen. Dann entstieg dem Flugzeug eine ätliopisehe Dame in blütenweißem, togaartigem Gewand mit breitem rotem Randstreifen, jenem sehr großen Tuch aus leichtem Baumwollstoff also, das sich die Männer und Frauen Äthiopiens, soweit sie Amharen oder amharisch beeinflußt sind, je nach Bedarf um Kopf, Schultern und Leib drapieren. Der Dame folgte ein Araber in europäischem Anzug mit einem roten, reichgefalteten Turban auf dem Kopf; er trug seine Habe in ein gelbes Tuch geknüpft und sah olivengrün aus; anscheinend hatte er den Göttern der blauen Luft mit den vielen Löchern über Bergen und Wäldern opfern müssen. Und natürlich kamen zwei Amerikaner zum Vorschein, selbstverständlich, wohlgenährt und munter. Missionare, Geologen oder ganz einfach Kaufleute aus Minnesota — bei Amerikanern läßt sich das schwer unterscheiden , Ich hatte unter dem breiten Flügel der Maschine Schutz vor der starken Sonne gesucht und die einigermaßen ergötzliche Szene vom Rande her beobachtet; und plötzlich wurde mir klar, daß sich mir in ihr der Zustand dieses ganzen Landes darstellte, eines Landes, In dem schwarzumwallte Priester in hundertfältigen, vielfach sinnleer gewordenen Zeremonien ein dicht von Legenden überwuchertes, ja fast ersticktes Christentum zelebrieren, noch von keinem reformatorischen Wind durchlüftet — eines Landes, in dem die Früchte des Feldes, dazu die Schafe, Ziegen, Esel und Rinder auf alttestamentarische Weise den einzigen wahren Reichtum bedeuten, mit dem man gern unter einem Strohdach haust — aber auch eines Landes, das heute aus der Tiefe eines erstarrten und stagnierenden frühen Mitjelalters mühsam Anschluß an <iie Zeit der Flugzeuge, der Waschseife und der "Penizillinspritzen sucht, nachdem es das Glück hatte, im Zuge der Streitigkeiten weit entfernter GroSmächte seine politische Selbständigkeit wiedergeschenkt zu erhalten.

England brauchte beim Kampf gegen die Bedrohung des Suezkanals durch Rpmmel einen freien Rücken und konnte die italienische Koloniala_rmee in der Bergfestung Abessinien nicht dulden. Diesem Umstand verdankt das Land, das durch ein weißes Volk besiegt und erobert worden war, seine schnelle Befreiung — ebenfalls durch ein weißes Volk und keineswegs aus eigener Kraft! Es mag an dieser Stelle interessant sein, darauf zu verweisen, daß das amharische Äthiopien schon einmal in der Vergangenheit erobert und zerstört worden war und daß es auch damals nur durch europäische Hilfe vor dem endgültigen Untergang gerettet wurde. 1527 griff Muhammed Gran mit den Armeen des starken islamischen Königreichs Adel die amharischen Berglande an — im Bund mit den Türken. Die Amharen wurden völlig geschlagen und m Massen zwangsweise zum Islam "bekehrt". Alle Zeichen und Schätze der christlichen Vergangenheit wurden zerschlagen und verbrannt. Der Kaiser, ein Flüchtling in den Bergen, wandte sich um Hilfe an die damals die ganze östliche Welt aufschließenden Portugiesen. 1541 landete Christopher da Gama, der Sohn des großen Vasco da Gama, mit 400 Soldaten in Massaua. Zwar wurde da Gania in der ersten großen Schlacht geschlagen und getötet. Aber der Rest dieser zähen Männer aus Europa gab nicht nach. Er half dem Sohn des entthronten Kaisers ein neues Heer aufzubauen und damit 1543 überraschend gegen Gran und seine Truppen vorzustoßen. Gran wurde erschlagen, die Mohammedaner aus den amharischen Landen hinausgeworfen. Ohne die portugiesische Hilfe wäre damals das koptisch christliche Amharien von der islamischen Welt verschluckt worden. dautes Westeuropa stehen heute in Äthiopien unvermittelt nebeneinander. Der "Artikel 3" des "Kapitels I" der Verfassung von Äthiopien" hat folgenden Wortlaut: Die Königin von Saba mit einer "Königin von Äthiopien" gleichzusetzen, ist recht gewaltsam und schon Teil jener sehr amüsanten Legende, die ich gleich erzählen werde, und; zwar nach ihrer ursprünglichen Quelle, dem "Kebra Nagast". Das Kebra Nagast, "Der Ruhm der Könige", das wichtigste Buch der mageren äthiopischen Literatur (wenn man überhaupt von einer solchen sprechen kann), muß etwa zu Beginn des vierzehnten Jahrhunderts aus schon länger bekannten Geschichten und Legenden des östlichen Mittelmeeres zusammengeschrieben worden sein — mit der deutlich erkennbaren Absicht, eine nach 1270 ans Ruder gelangte neue Dynastie mit der erforderlichen Würde altererbter göttlicher Sendung zu versehen — nachdem die abtretende Herrscherfamilie, die Zagwe Könige, ihren ebenso fiktiven Stammbaum auf Moses zurückgeführt hatten.

Im 10. Kapitel des ersten Buches der Könige und noch einmal im 9. Kapitel des zweiten Buches der Chronik erzählt das Alre Testament vom Besuch der Königin von Saba oder Sheba bei Salomo dem Weisen von Israel.

Nach dem Kebra Nagast läßt Salomo die Königin nicht einfach davonziehen, sondern nimmt den Faden kurz vor ihrer Abreise damit auf, daß er, der ja siebenhundert Frauen und dreihundert Konkubinengehabthaben soll, sich heimlich überlegt: "Ein Weib von so großer Schönheit ist von den Enden der Erde zu mir gekommen! Was weiß ich? Will Gott mir Samen aus ihr geben?" Das Kebra Nagast fährt fort (im Auszug wiedergegeben): "Und König Salomo sandte der Königin eine Botschaft: Nun du hierhergekommen bist, warum willst du wieder fortgehen, ohne zu sehen, wie ich mein Königtum verwalte, wie die Auserwählten ihre Mahlzeiten einnehmen nach der Weise der Gerechten . Und die Königin kam und ward ah einen Platz geführt, abseits, geschmückt mit Pracht und Herrlichkeit, dicht hinter Salomo, von dem aus sie alles sehen und lernen und erfahren konnte. Und als man die Königin in dieses Versteck führte, schlug ihr ein angenehmer Duft entgegen. Bevor sie noch die zierlich angerichteten Speisen zu sich nahm, genoß sie schon ihren Geruch. Mit weisem Vorbedacht hatte Salomo ihr Fleischgerichte zubereiten lassen, die sie durstig machen, und Getränke, mit Essig vermischt, und Fische und anderes, das mit Pfeffer angemacht war . Als nun die übrigen Gäste alle gegangen und der König und die Königin allein miteinander waren, sagte Salorno: Mache es dir nun hier bequem bis zum Morgengrauen! Sie antwortete: Schwöre mir bei deinem Gott, dem Gott Israels, daß du mir nicht Gewalt antun wirst. Denn wenn ich, eine Jungfrau, verführt werde, dann muß ich in Trauer, Trübsal und Kummer heimwärts reisen. Und Salomo erwiderte: Ich schwöre, ich werde dir nicht Gewalt antun, aber du mußt mir schwören, daß du dir nichts nehmen wirst, was in diesem Hause istf Und so schwor Salomo und ließ sie selber auch schwören.