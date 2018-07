Inhalt Seite 1 — Stipendium in Pimpelsburg Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der konföderierten Metropole Pimpelsburg sollte der diesjährige „Preis für bildende Waschbärenkunst“ vergeben werden, der mit fünftausend konföderierten Mark dotiert war. Kurz nach dem Frühstück war der verehrte Lehrer und Kunsterzieher, ein Waschbär in den Fünfzigern, der noch unter des großen Kaminskis Anleitung drei Jahre lang den Schwung einer Augenbraue nach der Natur gezeichnet hatte, bei den jungen Künstlern erschienen und hatte die Nachricht überbracht. Die Atmosphäre war demzufolge mit Hochspannung geladen. Unrasierte Waschbären liefen herum und diskutierten das Ereignis. Diejenigen, die erst fünf Jahre auf Stipendien lebten und daher noch nicht den notwendigen sozialen Ernst besaßen, hatten sich eingeschlossen und kramten in den Mappen ihrer Werke.

Nur der Begabteste, Nesthäkchen und konföderierte Hoffnung, Schorsch, saß in lyrisch stilisierter Langeweile da. Man wußte, daß seine Faulheit alle Grenzen überstieg. Seit ihm vor drei Jahren eine Förderungsgabe der Stadt zugesprochen wurde, hatte er sich eine Bebop-Frisur zugelegt, trank Tee bei Kugellagerfabrikantengattinnen und trieb sich auf seinem Moped herum, wobei er Dorfgänse zu erschrecken pflegte.

Soweit seine Vorgeschichte. Es sind noch die Aufträge dreier konfessionell verschieden gerichteter Kirchen zu erwähnen, deren Glasfenster er mit Motiven aus der Novelle „Der alte Mann und das Meer“ geschmückt hatte, sowie die Anfertigung eines Wandgemäldes im Treppenhaus eines Versicherungskonzerns, vier zu vierzig Metern; hier hatte der Künstler Bibelmotive („Die Ährensammlerin“) verwendet. Woraufhin die Kritik ihn „einen Genialen, der die Chiffre des Unsagbaren bestürzend beherrsche“ genannt hatte. Seitdem war Schorsch in seine Grundhaltung, eine Art bemoosten Weltschmerzes, zurückgefallen, aus der ihn nur nächteweise die Zärtlichkeiten einer Heilgymnastin reißen konnten. Nicht zu unrecht galt er als sensibel.

Mitten in die Werkstattgespräche und in Schorschs vibrierend-schweigsame Faulheit hinein erschien jetzt Bella mit einer Flasche Rotwein (eine Stubenlage für die Künstler, die Mütterliche hatte ihr Strumpfband dafür versetzt), sie begann die Verteilung in Zahnputzbechern. Schorsch aber fegte den Becher hinweg. Keine Umnebelung, knurrte er. Er erhob sich auf alle vier Pfoten. Seine Augen wurden hell und schmal.

„Mitwaschbären“, sagte er, „der einzige Weg, zu einem Bild zu kommen, ist, es anzufangen.“

Den Kameraden stockte der Atem. Hatte der Geniale seine schöpferische Pause hinter sich? Begann der Strom wieder zu fließen? Die konföderierte Hoffnung ging, seinem Zimmerkameraden die Kohle aus dem Spind zu stehlen; als er wieder eintrat, verstummte das Flüstern. Er spannte ein Stück Zeichenpapier über den Rahmen, klemmte die Kohle in die Pfote und sagte: „Der einzige Weg, zu einem guten Bild zu kommen, ist Zeichnen!“ Zeichnen? Wollte er das Tabu verletzen und sie alle dem Hungertod preisgeben? Die Freunde waren bestürzt. Dies war der Abfall. Hatte er die Abrede vergessen, die Ächtung der diluvialen Strichezieher, der Dürer, Rembrandt, Leonardo, Holbein, Menzel, Daumier, Busch?

Jedenfalls setzte die konföderierte Hoffnung die Kohle aufs Papier und begann, einen Strich zu ziehen. Ein Baum mit einem sitzenden Halbakt darauf reifte in Schorsch heran, schon teilte der Titel des Werkes sich dem Wirkenden intuitiv mit: Knabe auf einem Weidenstamm. Er zog den Strich aufwärts, abwärts, im Bogen und variierte diese drei Richtungen. Dabei machte er mit den Krallen Löcher ins Papier. Dann schmierte er alles Weiße zu, starke graphische Wirkung erzielend, begann ein abstraktes Getändel an der Maserung des Weidenstammes, radierte und machte wieder drei Löcher, die er impulsiv in die Komposition mit hereinnahm. In hastigen stakkatierenden Schwüngen schaffte er, bis nur noch ein knappes Achtel des Papiers leer blieb. Hierdrauf setzte er einen Kreis, die Mitte freilassend. Dann schleuderte er die Kohle fort und trat zurück, die Kameraden zur Kritik auffordernd.