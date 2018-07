Inhalt Seite 1 — Triumph der deutschen Medizin? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Über drei Meldungen ist hier zu sprechen, von denen freilich nur die erste in der Öffentlichkeit bekannt wurde:

„Für Ihre Verdienste auf dem Gebiet der Herzforschung werden Dr. Werner Forssmann, 52 Jahre, niedergelassener Kassenarzt, und die Amerikaner Professor Dr. A. Cournand und Professor Dr. D. W. Richards in Gegenwart des schwedischen Königs den Nobelpreis der Medizin für das Jahr 1956 in Empfang nehmen.

Ein neuer Triumph der deutschen Wissenschaft? – In der neusten Veröffentlichung der Bundesirztekammer stehen einige Zahlen, und dies wäre die zweite Meldung:

Unter den 1777 Ausländern, die sich im Jahre 1955 zum ärztlichen Examen in denUSA meldeten, waren 372 Deutsche. 145 von ihnen bestanden dieses Examen nicht, das sind 37,9 v. H. Alle diese durchgefallenen Kandidaten hatten– bevor sie in die JSA gingen – ihre deutschen Examina bestanden. – Hiermit stehen die jungen deutschen Ärzte an der „Spitze“ der Durchgefallenen.

Sprachliche Schwierigkeiten sind es sicher nicht, die das schlechte Abschneiden unserer Landsleute erklären, denn die Chinesen und Schweizer sind in den Examen wesentlich besser. Nur wenige Jahre sind es her, daß es für den jungen amerikanischen Mediziner eine Art Versicherungsschein für eine erfolgreiche Laufbahn bedeutete, wenn er etwa in Göttingen, Erlangen oder Berlin auch nur einige Semester studiert hatte. Und jetzt? – Die dritte Meldung aber berichtet:

Amerikanische Ärzte haben jetzt die Verhältnisse in den deutschen medizinischen Fakultäten untergeht. Nicht etwa, weil sie uns etwas abgucken wollen. Es ist ihnen offenbar unverständlich, daß aus diesen traditionsreichen Schulen, in denen doch die medicina triumphans“ geboren wurde, nichts Besonderes mehr kommt – offensichtlich noch nicht einmal mehr allzuviel bemerkenswerte Ärzte. Das Fazit dieser Untersuchungen über die deutschen nedizinischen Hochschulen lautet: Für hervorragend begabte und fleißige Mediziner ist an den deutschen Universitäten sehr viel zu lernen; den nittelmäßigen, die durchaus mehr leisten könnten, wird es zu leicht gemacht; für die schlechten gibt es zu viele Chancen, doch noch durchzukommen.

Dieser Bericht ist nicht etwa gehässig, von einem der mit Groll geschiedenen deutschen Emigranten geschrieben. Einer unserer bekanntesten Internisten rühmte sogar seine Objektivität.