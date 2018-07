Eben noch waren es zwei muntere junge Motorradfahrer gewesen, die mich fröhlich überholten. Dann gab es vor mir einen dumpfen Knall, einen Schrei, eine Stichflamme. Das Bild der Kreuzung, wie es sich wenige Sekunden später schreckgeweiteten Augen bot, wird der, der es gesehen hat, nicht wieder los. Zu retten war nichts mehr.

So geschah es in Hamburg, wo die leicht ansteigende Straße „An der Verbindungsbahn“ von der Rentzelstraße gekreuzt wird. Und diese Kreuzung gehört zu jenen Unfallsquellen, die bei allzu einseitiger Beschäftigung mit den Verkehrsfeinden Nr. 1 und Nr. 2, mit dem Alkohol und der Geschwindigkeit, leicht übersehen werden: Erfindungsreichtum, Unvernunft und falschverstandener Föderalismus der Polizei- und Verkehrsbehörden.

Erfindungsreichtum – ein Beispiel von vielen: An der genannten Kreuzung ist mit weißer Farbe vorgezeichnet, wie sich Einbieger zu verhalten haben. Dabei wird nach links ein enger Bogen vorgeschrieben. In der Straßenverkehrsordnung heißt es (Paragraph 8, Abs. 3): „Beim Einbiegen in eine andere Straße ist nach rechts ein enger, nach links ein weiter Bogen auszuführen.“ Wenn sich die Polizei nicht an ihre eigenen Vorschriften hält, weil ihr Erfindungsreichtum in bestimmten Fällen Varianten vorzieht, was erwartet man dann von einem Wald- und Wiesenfahrer?

Unvernunft: Zum Straßenbild von Hamburg gehören in immer stärkerem Maße sirenenheulende Peterwagen, die mit blauem Drehlicht auf dem Dach durch die Straßen rasen und gegen alle Verkehrsvorschriften verstoßen. Bei dringenden Einsätzen ist das natürlich richtig und notwendig. In Hamburg wird Unfug damit getrieben, und es wird allerhöchste Zeit, daß der Polizeisenator sich einmal die Fahrtenbücher seiner Peterwagen vornimmt und über Sirenenheuleinsätze Rechenschaft fordert. Es kann deren nicht täglich hundert geben, die wirklich gerechtfertigt wären. Vor kurzem wurde auf diese Weise ein Sänger vom Flugplatz zur Oper befördert, erzählt man sich in Hamburg.

Falschverstandener Föderalismus: Keine Stadt nimmt Rücksicht auf den ortsfremden Fahrer. Was in Frankfurt gilt, gilt in Hamburg noch lange nicht; und in München ist es wieder anders, jede Stadt entwickelt ihren eigenen Lichterzauber, ihre eigenen Karussells, ihre eigenen geheimnisvollen Pfeile und Runen und Pseudo-Verkehrszeichen.

Der „Mord auf der Straße“ ist zum melodramatischen Schlagwort geworden, das bei manchen schon Langeweile auslöst. Und dann erlebt man es eben eines Tages, wie das Schlagwort auf unheimliche Weise zum Leben kommt – und Tod zur Folge hat.