Inhalt Seite 1 — Was sie werden wollten – was sie geworden sind Seite 2 Auf einer Seite lesen

Interessante Aufschlüsse über die Berufswünsche junger Mädchen und über ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt ergeben sich aus der Berufsberatungsstatistik, die kürzlich für die Bundesrepublik (Berichtsjahr 1954/55) erschienen ist. Als Folge des sich immer mehr verschärfenden Arbeitskräftemangels einerseits und der zahlenmäßig bis 1960 nun immer kleiner werdenden Schulentlassungsjahrgänge andererseits, haben sich die Berufsmöglichkeiten auch für Mädchen im Laufe der letzten Jahre ständig verbessert. Während 1950/51 nur die Hälfte der männlichen und ein Viertel der weiblichen Bewerber eine Lehr- oder Anlernstelle erhalten konnte, blieben im letzten Berichtsjahr 59 000 Ausbildungsplätze für Jungen und 15 000 Ausbildungsplätze für Mädchen (vorwiegend im Einzelhandel) unbesetzt, weil es, vor allem in den Beschäftigungszentren, an Bewerbern fehlte. Umgekehrt war in bestimmten Verkehrs- und industriearmen Gebieten nicht die erforderliche Zahl an Lehrstellen vorhanden.

Sehr einseitige Berufswünsche

Die Mädchen sind in ihren Berufswünschen sehr einseitig – noch einseitiger als die Jungen. Auf nur fünf Berufe konzentrierten sich die Berufswünsche von mehr als zwei Dritteln aller Mädchen.

Die kaufmännischen Berufe stehen bei den Mädchen – allerdings Auch bei den Jungen – an erster Stelle der Berufswünsche: „Ein Drittel aller Mädchen möchte einen kaufmännischen Beruf ausüben und fast 10 v. H. eine Bürotätigkeit.“ Der Zulauf zu den kaufmännischen Berufen habe bis zu einem gewissen Grade seine Berechtigung, kommentiert die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Denn die Ausbildung weiblichen Nachwuchses für die kaufmännischen Berufe gewinne immer mehr an Bedeutung. Eine Bestätigung dieser Feststellung ergibt sich auch aus dem Gutachten („Der Nachwuchsbedarf in kaufmännischen Berufen bis 1960“), das auf Veranlassung des Bundeswirtschaftsministeriums vom „Verband für das kaufmännische Bildungswesen“ angefertigt wurde. Nach den Berechnungen der Gutachter haben bisher 25 v. H. der weiblichen Schulentlassenen einen kaufmännischen Beruf ergriffen. Da der Bedarf wächst, die Jahrgänge aber immer kleiner werden, müßten künftig etwa 40 v. H. der weiblichen Schulentlassenen in kaufmännische Berufe eintreten.

Die Aussichten in diesen Berufen wären also für die jungen Mädchen günstig. Bedauerlich ist, daß es um ihre Fähigkeiten nicht ebensogut bestellt ist. Was diesen Punkt anbetrifft, so hat man nach den bisherigen Erfahrungen leider keinen allzu großen Grund zum Optimismus. Die Statistiken der Essener Industrie- und Handelskammer – sie ist die größte im Bundesgebiet und befaßt sich insbesondere mit dem Leistungsstand des Nachwuchses – ist geradezu entmutigend. Von den weiblichen kaufmännischen Lehrlingen bestanden bei der letztjährigen Prüfung nur 7,8 v. H. mit „gut“ und nur 0,6 v. H. mit „Auszeichnung“. Bei den Verkäuferinnen mußten die Leistungsanforderungen in den schriftlichen Prüfungsarbeiten von vornherein herabgesetzt werden, weil die Mädchen sie nicht bewältigen konnten. Und von den Bürogehilfinnen kam nicht einmal die Hälfte durchs Examen! Das sollte zu denken geben.

Einen treffenden Kommentar dazu geben die Erfahrungen, die im letzten Berichtsjahr bei der Berufsberatung gesammelt und statistisch niedergelegt worden sind: „Rein materielle Überlegungen, wie das Streben nach gutem Verdienst, nach günstigen Arbeitszeiten und möglichst großer sozialer Sicherheit werden von einer großen Zahl von Ratsuchenden zum Leitgedanken der Berufswahl gemacht. Ausbildungsstellen in Großbetrieben sind besonders begehrt und vielfach sogar auch dann, wenn nicht einmal ein in Frage kommender Beruf genannt werden kann. Besonders Abgänger aus Mittel- und höheren Schulen richten ihre Wünsche immer wieder auf Berufe mit „Aufstiegsmöglichkeiten“, ohne oftmals das rechte Verhältnis zwischen ihrer Eignung und den Anforderungen der Wirtschaft zu kennen. Derartige wirklichkeitsfremde Einstellungen der Jugend werden vielfach vom Elternhaus gefördert. Häufig ergibt ein Beratungsgespräch die ausgesprochene Eignung für einen Beruf, an den der Jugendliche gar nicht gedacht hat. Viele müssen auch erkennen, daß ihre Kenntnisse und Leistungen für einen Lehrberuf nicht ausreichen, vor allem auch Mädchen, die „Büroberufe“ ausüben wollen.“

Hauswirtschaftliche Berufe und der Beruf der Damenschneiderin sind weniger begehrt. Zwar stehen die hauswirtschaftlichen Berufe noch an zweiter Stelle der Berufswünsche; sie folgen aber doch in sehr weitem Abstand hinter den kaufmännischen Berufen. Nur 120 von 1000 Mädchen haben dieser. Berufswunsch geäußert. (Fünf Jahre zuvor waren es immerhin noch 142.) Ähnlich ist es mit dem Beruf der Damenschneiderin. Während es vor fünf Jahren noch 191 von 1000 Mädchen waren, die diesen Beruf zu ergreifen wünschten, waren es im letzten Jahr nur noch 78. Das Lehrstellenangebot ist in den letzten Jahren in diesem Handwerkszweig ebenfalls erheblich zurückgegangen. Die Zahl der Lehrstellen ist – trotz des schwindenden Interesses der Mädchen – sogar noch wesentlich niedriger als die Zahl der Bewerberinnen. Ständig zugenommen im Laufe der letzten Jahre hat dagegen bei den Mädchen das Interesse am Friseurberuf. Das Friseurhandwerk hat sich sehr ausgeweitet und tüchtige Friseusen sind gesucht. Aber auch im Friseurhandwerk gibt es – obwohl sich das Lehrstellenangebot seit 1950/51 verdoppelt hat – immer noch freie Lehrstellen.