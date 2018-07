Siegel Gomulka: Polens Kommunistische Partei hat den überzeugten Antisfalinisten Gomulka zu ihrem ersten Sekretär gewählt und den Oberbefehlshaber der polnischen Armee, den sowjetischen Marschall Rokossowski nicht wieder ins Politbüro aufgenommen. Ein Versuch Chruschtschows, durch einen Blitzbesuch in Warschau die Ausbootung Rokossowskis zu verhindern mißglückte. In ganz Polen löste die Wahl Gomulkas Jubel aus, und vereinzelt kam es zu antisowjetischen Kundgebungen. Tito sandte Gomulka ein Glückwunschtelegramm, und Budapester Studenten forderten die Rückkehr des früheren Ministerpräsidenten Nagy (des „ungarischen Gomulka“) an die Macht. Der zuständige Ausschuß des polnischen Parlaments beschloß ein neues Wahlgesetz mit obligatorischem Wahlgeheimnis und der Möglichkeit, unabhängige Kandidaten zu wählen. Radio Warschau erklärte: „Der Rubikon ist überschritten und nichts wird den großen Wechsel in der Geschichte der Entwicklung Polens aufhalten können.“ – In einer besonders peinlichen Lage befindet sich Pankow, dessen Machthaber sich noch immer gegen die Entstalinisierung stemmen. Auch weiß man, daß Ulbricht und Gomulka keine Freunde sind. Eine Ostberliner Zeitung mit Auszügen aus einer Rede Gomulkas wurde auf Veranlassung der SED zurückgezogen.

Kabinettsumbildung in London: Die wichtigste Neubesetzung bei einem „re-shufle“ im englischen Kabinett, das ohne viel Aufhebens vor sich ging, war die Ablösung des bei allen Parteien beliebten Sir Walter Monckton als Verteidigungsminister. Sein Nachfolger Anthony Head ist jünger, gesünder, wenger beliebt, weniger konziliant und dadurch vielleicht den komnenden Aufgaben besser gewachsen.

Nasser siegt in Jordanien: Mit einem klaren Sieg der proägypfischen und antienglischen Parteien endeten die Parlamentswahlen in Jordanien. Die „Nationale Sozialistische Partei“ hat ihre Sitzzahl von einem auf elf Mandate erhöhen können. Drei unabhängige Kandidaten wollen sich ihr anschließen. Die ebenfalls antiwestliche Moslem-Bruderschaft und der stark linksgerichtete „Nationale Block“ erhielten je vier, drei andere panarabische, beziehungsweise proägyptische Parteien je zwei Sitze. Damit verfügen die antiwestlichen Parteien über 28 der insgesamt 40 Parlamentssitze. In London hat das Wahlergebnis Bestürzung hervorgerufen. Nahostkenner sehen darin die Quittung auf Edens Suez-Politik, die Nasser zum Idol des arabischen Nationalismus gemacht habe.

Russisch-japanischer Friede: Die Friedensverhandlungen zwischen Japan und der Sowjetunion in Moskau beendeten den seit elf Jahren bestehenden Kriegszustand. Japans territoriale Wünsche (Rückgabe der Südkurilen) blieben unerfüllt. Hierüber soll nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen weiter verhandelt werden. Japan findet es ungerecht, daß die sowjetische Kriegserklärung acht Tage vor der japanischen Kapitulation durch umfangreiche Gebietsabtretungen honoriert werden soll. Aber die Russen haben den japanischen Angriff von 1905 nicht vergessen. Der jetzige harte Frieden ist in gewisser Weise ihre „Rache für Tsuschima“.

H-Bombe als Wahlbombe: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Stevenson forderte in einer Wahlrede die Einstellung der H-Bomben-Versuche und zog darüber hinaus die Weisheit der gesamten auf „massiver Vergeltung“ mit Atomwaffen beruhende Strategie der USA in Zweifel. Bulganin unterstützte ihn prompt mit einem Brief an Eisenhower, worin sofortige Verhandlungen über die Einstellung der Versuche mit H-Bomben vorgeschlagen wurden. Eisenhower verbat sich das („mürrisch“, wie seine Gegner im Wahlkampi meinen) als Einmischung in inneramerikanische Angelegenheiten.

