Selten haben so wenige Tage so viele Hoffnungen so gründlich zerstört! Die Europa-Hoffnung hat durch den Entschluß Englands und Frankreichs, alle Warnungen in den Wind zu schlagen und den Gordischen Knoten am Suezkanal nun doch mit dem Schwertzu zerhauen, einen bösen, vielleicht tödlichen Stoß bekommen.