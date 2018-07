Die französische Diesel-Schlepper-Produktion der Landmaschinenfirma Massey-Harris-Ferguson wird künftig mit Hanomag-Motoren ausgerüstet. Es handelt sich dabei um gebläsegespülte Zweitakt-Dieselmotoren modernster Konstruktion. Das hannoversche Werk hat diese Motoren in den letzten zwei Jahren in 18 600 Schlepper der Typenreihe R 12, R 18 und R 24 eingebaut. Jahrzehntelange Erfahrungen, die bis in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückreichen, haben die Hanomag zu einem der führenden Werke auf dem Gebiet des Motorenbaues gemacht E.