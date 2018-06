Die Anspruchsvollen unter den Rundfunkhörern können dem ersten Dezember 1956 mit Vorfreude und Hoffnung entgegensehen. Von diesem Tage an wird nämlich im Norddeutschen Rundfunk endlich zur festen Einrichtung, was schon so häufig gefordert, was lange angekündigt und was im letzten und im vorletzten Jahr in zwei mehrwöchigen Experimenten während der Weihnachtszeit ausprobiert wurde: das Dritte Programm.