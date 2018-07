Kompendium des Eisenhttttenwesens und des Schwermaschinenbaues. 135 Jahre technische Pionierarbeit werden lebendig — ein Ein ausgezeichneter Österreich Autoatlas wurde vom IRO Verlag, München 12, herausgebracht. Er zeichnet sich u a durch sein händliches Format und die Gummi Elastikbindung aus, die das einwandfreie Aufschlagen der einzelnen KartenBlätter — insgesamt 59— ermöglicht. Zwölf Städtedurchfahrtspläne und ein umfangreicher Textteil vervollständigen diesen zuverlässigen Berater. "Emsiges Europa" nennt sich ein Sonderdruck der in Frankfurt am Main erscheinenden "Börsen Zeitung", in dem die Aufsätze ihres Hauptschriftleiters Fritz Seiden zahl, die dieser vor kurzem zum Thema der europäischen Konjunktur veröffentlichte, zusammengefaßt sind. Aktuelle Landkarte "Der Suez Kanal KontUkt". Der durch seine vielen Landkarten bekannte IRO Verlag, München 12, hat mit einer aktuellen Landkarte zu dem Thema "Suez Kanal Konflikt" in anschaulichster Weise Stellung genommen. In der vielfarbigen Karte wird gleichzeitig der Suezkanal kartographisch genau dargestellt und zum Vergleich auch der Panamakanal , Die Broschüre "Passiver Dienstleistungsverkehr mit dem Ausland" wurde von den Nachfolgeinstituten der Dresdner Bank nach dem jüngsten Stand neu herausgegeben.

