Die Hauptversammlungen der zur Agrippina Versicherungs- Gruppe gehörenden vier Gesellschaften verabschiedeten die DM-EB und die Abschlüsse bis zum 31. Dezember 1954. Die Agrippina Sei-, Fluß- und Landtransport-Versicherungs-Gesellschaft, Köln, stellt das Grundkapital im Verhältnis 10 : 4 von 6 Mill. RM auf 2,4 Mill. DM um, die Kölner Lloyd Allgemeine Versicherungs-Aktien-Gesellschaft ebenfalls 10 : 4 von 2 Mill. RM auf 0,8 Mill. DM und die Mitteleuropäische Versicherungs-Aktien-Gesellschaft, Köln, im gleichen Verhältnis von 2 Mill. RM auf 0,8 Mill. DM. Da das Grundkapital bei diesen Gesellschaften mit 25 v. H. eingezahlt war, ergibt sich für das eingezahlte Kapital ein Unstellungsverhältnis von 1:1. Das neue DM-Grundkapital

ist mit 62,5 v. H. des Nennbetrages eingezahlt.

Die Agrippina Allgemeine Versicherungs AG, Köln, stellt im Verhältnis 10:4,4 von 3 Mill. RM auf 1,32 Mill. D-Mark um. Das Reichsmark-Grundkapital dieser Gesellschaft bestand zu 25 v. H. aus voll- und teileingezahlten Aktien. Die volleingezahlten Aktien wurden 10 : 4,4 umgestellt bei den teileingezahlten Aktien wurde das eingezahlte Kapital 10:11,6 umgestellt. Die teileingezahlten Aktien sind jetzt mit 65,9 v. H. eingezahlt.

Das Prämienaufkommen der vier Agrippina-Gesellschaften ist von 36 Mill. DM in 1949 auf 110 Mill. D-Mark in 1954 gestiegen. Die in den ersten Jahren nach der Währungsreform ausgewiesenen Verluste konnten bis 1952 ausgeglichen werden. Alle vier Gesellschaften verteilen für die Geschäftsjahre 1953 und 1954 nach Verstärkung der Rücklagen und nach Zuweisung für soziale Zwecke je 8 v. H. Dividende. Auch in den Jahren 1955 und 1956 hat sich die günstige Entwicklung fortgesetzt. Die Prämieneinnahmen beliefen sich Ende 1955 auf mehr als 120 Mill. DM im laufenden Jahr werden sie voraussichtlich rund 130 Mill. DM erreichen. In diesen Zahlen sind die Ergebnisse der ebenfalls zur Agrippina-Gruppe gehörenden Gesellschaften, der Patria Versicherungs AG, der Agrippina Lebensversicherungs AG, der Central-Krankenversicherungs AG und der Bonner Lebensversicherungs AG, nicht enthalten. V. D.

*

Von der oHV der Nordstern Lebensversicherungs-AG, Köln und Berlin, wurde der Abschluß für 1955 gebilligt. Das Bilanzvolumen steigerte sich bis zum 31. 12. 1955 auf 145 Mill. DM. In der DMEB betrug es nur 53,7 Mill. Von dem in 1955 erreichten Gewinn (3,736 Mill.) sind 3,541 Mill. als Zuführung zur Gewinnrückstellung der Versicherten vorgesehen, außerdem erhalten die Aktionäre 8 v. H. Dividende, Das Grundkapital wird um 1 auf 3 Mill. DM erhöht. Der Geschäftsverlauf 1956 wird als befriedigend bezeichnet. Ob die Aufwärtsentwicklung anhält, hängt nach Ansicht des Vorstandes von der Frage ab, inwieweit die geplante Sozialreform dem privaten Sparwillen noch Spielraum läßt.

Heinrich Habig AG, Herdecke-Ruhr. Dieser seit 1809 bestehende mehrstufige Textilbetrieb, der sich im Familienbesitz befindet, veröffentlicht jetzt die Abschlüsse für 1954/55 und 1955/56 (30. 6.). Die Umsätze konnten erhöht werden. Dies zeigt sich vor allem in der Steigerung des Rohüberschusses auf (in Mill. DM) 12,0 (9,69) und der Steuerbelastung auf 1,26 (0,60) im letzten Jahr. 1953/54 wurden bei einem Rohüberschuß von 10,38 für Steuern 0,42 gezahlt. Der Gewinn ist zum 30. 6. 1956 von 0,01 (0,02) auf 0,40 und und einschl. Vortrag auf 0,44 angewachsen.