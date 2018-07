Inhalt Seite 1 — Altwagen-Häßlichkeit verkauft sich schlecht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein gut funktionierender Gebrauchtwagen-Markt ist die Voraussetzung für ein florierendes Neugeschäft. Diese Feststellung ist nicht neu; sie charakterisiert aber die ständige Sorge der Verkaufsleiter der Automobilfabriken. Generaldir. Vitger von den Ford-Werken in Köln hatte erst unlängst gerade diesem Teil des Automarktes eine ausführliche Würdigung gewidmet, und wir wissen von vielen Werkleitern, daß sie mit größter Sorgfalt neben ihrer Produktion und ihrem Absatz das Zweiter-Hand-Geschäft beobachten.

Es soll hier nicht von Umsatzwerten aus dem Bereich des Gebrauchtwagen-Marktes gesprochen werden, obwohl sie volkswirtschaftlich eine durchaus beachtliche Größe erreichen und in ihrer Auswirkung von erheblicher Bedeutung sind. Über den Gebrauchtwagen mit seinen -zigtausend Fahrkilometern beim Erwerb wird der latente Wunsch nach einem neuen Wagen wach. Über den Gebrauchtwagen-Markt reguliert sich der laufende Absatz der Neuproduktion. Der Gebrauchtwagen-Markt aber vermittelt ebenfalls den Wert und die Beliebtheit eines Fahrzeuges, das hier, entsprechend hoch oder niedrig gehandelt, nicht nur Auskunft über Lieferzeiten bei der Neuproduktion gibt, sondern auch den technischen Wert, seine Beurteilung in der Gunst der breiten Fahrerkreise spiegelt. Er ist Test über die Geldflüssigkeit im allgemeinen und über die Verteilung flüssiger Mittel im besonderen. Er gibt Auskunft über Kalkulationsdenken und Einschätzung der steuerlichen und versicherungsmathematischen Überlegungen jener Kreise, die zwar auch die Möglichkeit haben, das erworbene Auto steuerlich abzuschreiben oder in seinem Verbrauch über Geschäft laufen zu lassen, die aber dennoch – stärker am Verdienen aus eigenem Zutun beteiligt – schärfer rechnen und kalkulieren, als mancher Neuerwerber mit seinem Repräsentationswagen aus geschäftlichem Grundsatz.

Aus all diesen Gründen kommt dem Zweiter-Hand-Geschäft eine größere Bedeutung zu, als es oft die Händler dieser Branche selbst glauben. Nicht jeder Gebrauchtwagenhändler ist so clever wie einer seiner Vertreter in einer rheinischen Großstadt, der aus seinem Geschäft nicht nur ein in seinem Umsatz sozusagen über die Theke gehendes Ladengeschäft gemacht hat, sondern einen gutgehenden Exportartikel mit großen Abschlüssen, die eine laufende Abnahme im „Nehmen und Geben“ sicherstellt. Ein seriöses Zweiter-Hand-Geschäft ist kein Straßen- oder fliegender Händler, wie wir sie gerade auf diesem Teil der Autobranche zu Dutzenden an den Straßenecken finden, manchmal auch neben einer Tankstelle, für die ein solcher Blechladen gerade keine Werbung ist.

Werbung und Seriosität gehören jedoch auch hier hin. Es ist nicht damit getan, daß man auf einem gerade im Laufverkehr freien Grundstück mehr oder minder gut erhaltene Wagen aus zweiter oder dritter Hand (mit und ohne verstelltem Kilometeranzeiger) anbietet, auf einem Pappschild recht wild den Preis hingemalt. Gerade beim Kauf eines Wagens aus zweiter Hand muß das Vertrauen des Käufers auf die Vertrauenswürdigkeit des Verkäufers angesprochen werden. Denn bei jedem Kauf herrscht zuerst das Mißtrauen vor: der Verkäufer will ein „Geschäft“ machen und einen „alten Schinken“ loswerden; der Erstbesitzer hat einen Unfall verschwiegen und will nun den notdürftig reparierten Wagen absetzen; der Wagen ist strapaziert und ausgenutzt und sein Geld nicht mehr wert. Die Vermutungen, mit denen sich der Käufer jedem Gebrauchtwagenhändler nähert, sind zahlreich und unerschöpflich in ihrer Variation ...

Kaum ein deutscher Gebrauchtwagenhändler aber wirbt um Vertrauen, als dem ersten Grundsatz seines Geschäftes. Wenn schon die äußere Aufmachung der Ausstattung zu wünschen übrig läßt, wie soll dann das Zutrauen auf die innere Redlichkeit kommen. „Häßlichkeit verkauft sich schlecht“, heißt Loewys Maxime, und überall in der modernen arbeitsteiligen Wirtschaft finden wir die Anwendung dieses Grundsatzes. Ein Automobilgeschäft unserer deutschen oder ausländischen Werke blitzt und blinkt vor Reinlichkeit, Chrom, Lack und Sandelholz. Gepflegte Lektüre zum Verweilen, höfliche und zuvorkommende Umgangsformen, zurückhaltende und doch vertrauenerweckende Beratung, public relations in jeder Beziehung.

Keine Marktpflege

Welch krasser Gegensatz im anderen, von den Werken zugegebenermaßen nicht weniger wichtigen Lager. Warum, so fragt man sich, nehmen sich die Werke nicht im Interesse ihrer Marken wenigstens der Pflege ihrer angebotenen Wagen an. Kein Börsenpapier, in welcher x-ten Hand es sich auch befindet, ermangelt heute einer Kurspflege – im Interesse des eigenen Werkes und des Namens. Wie anders auf dem Gebrauchtwagenmarkt, wo man nur in den seltensten Fällen etwas von guter Publicity, von public relations, Kundendienst, Ziel- und Zweckwerbung gehört hat. Eine Anzeige allein ist nicht das Sesam-öffne-dich jener Geldtaschen, die für einen Kauf aufgeschlossen sind. Das Wie der Werbung ist der Schlüssel, den Amerika mit seinem besseren Empfinden für Öffentlichkeitsarbeit uns wieder voraus hat. Und wenn es auch in Deutschland Werke gibt, die den alten Wagen zu einem guten Preis in Zahlung nehmen, so ist das nicht ein Hineindrängen in ein bisher einem Zwischenhändlertyp besonderer Prägung vorbehaltenes Privileg, sondern das Erkennen einer Lücke, die dieser Typ vorerst nicht zu schließen bereit scheint.