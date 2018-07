Die Ausschußberatungen über das Bundesnotenbankgesetz können jetzt beginnen. In einer kleinen – zuschlagfreien – „Überstunde“ des Bundestages wurden am letzten Freitag die Entwürfe in erster Lesung eingebracht. Mehrfach war dieser Tagesordnungspunkt in den letzten Wochen abgesetzt worden, eine weitere Hinausschiebung hätte aber die Verabschiedung des Gesetzes in dieser Wahlperiode unmöglich gemacht. Ob man es jetzt noch schafft, ist dennoch überaus fraglich: der Wirtschaftspolitische Ausschuß, dem die Entwürfe „mitberatend“ neben dem Ausschuß für Geld und Kredit überwiesen wurden, hat einen solchen Berg von Arbeit vor sich, daß er sich diesem Gesetzentwurf zunächst kaum gründlich wird widmen können.

Die Regierungsparteien drängten schon vor einigen Wochen auf debattelose Überweisung an die Ausschüsse. Aber die SPD wehrte sich dagegen; wie uns scheinen will, sehr zu Recht. Wenn eine erste Lesung, in der die Sprecher der Fraktionen ihre Einstellung zu den Grundfragen eines Gesetzes darlegen sollen, überhaupt einen Sinn hat, dann doch gerade bei Gesetzen von dieser Bedeutung. Der SPD-Sprecher Dr. Seuffert verlangte eine starke Notenbank, die selbständiger Handlungen auch dann fähig sein müsse, wenn die Regierung nichts tue. Sie müsse in allen ihren Teilen und Organen gegenüber jeder Regierung unabhängig sein, wobei Seuffert dies „jeder“ in der Betonung besonders nachdrücklich unterstrich. Immer wieder sprach er das Zentralproblem an; auf welchem Wege diese Unabhägigkeit institutionell und personell wohl am besten zu sichern sei. Wie werden die leitenden Männer der Notenbank ausgewählt und letztlich berufen?

Seuffert erklärte deutlich, wenn hinter dem Willen, dies Gesetz unter dem Zeitdruck der auslaufenden Wahlperiode durchzubringen, etwa die Absicht stehe, noch unter dieser Regierung (und diesem Bundeskanzler) Änderungen personeller Art in der Leitung der Notenbank vorzunehmen, so werde sich die SPD dem entschieden widersetzen. Vor Monaten, als die Kritik Adenauers an der Politik der Notenbank und der Haltung von Geheimrat Vocke die Öffentlichkeit so stark beschäftigte – und sie eindeutig hinter der Notenbank stand –, tauchten derartige Befürchtungen auf. Aber wenn dies Gesetz in dieser Wahlperiode überhaupt noch verkündet werden kann, so erst in den letzten Wochen dieses Bundestages. Kann man sich vorstellen, daß zu dieser Zeit Adenauer es wagen könnte, an die Spitze der neuen Notenbank einen anderen Mann zu berufen? – Diese Überlegung könnte sogar dazu veranlassen, zu wünschen, daß das Gesetz jetzt noch verabschiedet wird, denn man weiß nicht, unter welchen Umständen ein neuer Entwurf im nächsten Bundestag zur Beratung und zur Verabschiedung kommen würde. Man hört Besorgnisse, daß die notwendige Unabhängigkeit und der sie personell sichernde Auswahlmodus für die leitenden Persönlichkeiten unter einer neuen Regierung vielleicht nicht indem jetzt wahrscheinlichen Maße gesichert sein könnte. Um solche Bedenken auszuräumen, hat vermutlich Seuffert so stark unterstrichen, daß die Notenbank von jeder Regierung unabhängig sein müsse. Wir möchten dies besonders hervorheben. Denn in Kreisen der SPD gibt es staatspolitische Bedenken dagegen, daß die Handhabung des Geld- und Kreditwesens, die Handhabung eines für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung unter Umständen geradezu entscheidenden Instruments der Wirtschaftspolitik, unabhängig neben der Regierung und außerhalb der parlamentarischen Kontrolle erfolgen kann. Friedrich Lemmer