Gehen wir etwas schneller. Es wird kalt werden. Und dann kommt bald der Wind.“ Sie war ein wenig atemlos von dem steilen Anstieg. Die Sonne machte ihr Gesicht schön und sehr jung. Der Abendschein legte sich wie eine zweite, elastische Haut auf die Stirn und die Wangen. Dasselbe Gold, das unten in den Tälern über all den finsteren Waldungen und leuchtenden Schneeflächen zerstäubte, sammelte sich in dem jungen Gesicht, schmeichelnd und zärtlich. Die Sonne ergriff von diesen Zügen Besitz, das Licht umfaßte den Kopf, den Hals und die Schultern, es lehnte sich an die Brust und badete das Mädchen in einer lauen Flut, der keine Liebkosung gleichkommen konnte.

„Der Schnee wird schon hart.“ Der Mann scharrte mit dem Schuh zwischen den Schlitten-, spüren. Wie ein störrischer Gaul – verspottete er sich selbst –, aber ich wage sie nicht anzusehen, und ich kann es mit der Sonne nicht aufnehmen, meine Umarmung wäre nicht so glanzvoll.

„Ja, gehen wir schneller. Der Wind wird kalt sein.“

Sie stiegen nebeneinander bergan. Das satte, orangene Leuchten floß den Berg hinauf und herab, ein breiter, goldener Strom. Man konnte schwindlig werden, wenn man es zu lange ins Auge faßte, es riß einem die Füße unterm Leib weg und spülte einen ins Leere hinaus.

„Drüben wird alles voller Schatten sein.“ Er konnte das, was er meinte, nicht sagen. Er war unfähig, sich richtig auszudrücken. Zwischen seinen Gedanken und den Worten, mit denen er sie hätte aussprechen können, gab es keine Verbindung. Während er geschwätzig davon redete, wie schön dieser Abend wäre, glitt ein anderer, stummer Text durch seinen Kopf, die Sätze jagten sich, es war sehr verworren. Folgendermaßen hätte es sich wohl angehört, wenn es laut geworden wäre: es ist Herbst, das Gebirge schwingt sich weit hinaus, sein Scheitel ist weiß von Schnee, an den Rändern schmilzt er, hier oben macht ihn die Mittagssonne nur für Stunden weich ...

Sie waren noch einmal stehengeblieben, kurz unter dem runden, vom Schnee geglätteten Gipfel. Sie blickten zurück in die südlichen Gründe. Auf einmal, fast unmerklich, ging eine große Veränderung vor, all die Farben, die das Gold verdeckt und gedämpft hatte, kamen klar und stark heraus. Dort, wo noch Sonne war, färbte sich der Schnee rosa. Die fernen Berghänge waren hellblau verschattet. Ein schwebendes Violett breitete sich in der Luft aus, rasch zunehmend. Der Himmel hatte sein kaltes, ungebrochenes Azur längst verloren. Wendet man den Blick empor, ist es, als sähe man in den Schoß einer riesigen, luftigen Muschel – so versuchte er es sich zu erklären –, die Muschel irisiert in den Regenbogenfarben, siebenfach und noch mehr, wartet man nur noch eine kleine Weile, dann wird sie gleich zu tönen beginnen, ein dunkler, gehauchter Muschelruf. Er lauschte einen Augenblick, ob der Muschelruf endlich hörbar wurde. Auf einmal ernüchterte er sich und drehte sich lächelnd nach ihr um.

Sie stand neben einem der Pfähle, die in den Schnee gesteckt waren, um die Wegrichtung zu bezeichnen. Selbstvergessen und spielerisch pflückte sie den Rauhreif, der wie kristallische Blüten am Holz saß, zerbröckelte ihn zwischen den Fingern und ließ die leichten, fedrigen Splitter aus den Händen flattern. Man konnte nicht wissen, was sie dabei dachte und ob sie sich dessen bewußt war, daß sie an eine Jägerin erinnerte, die einen Fang getan hat, den sie um sein Gefieder bringt: der Vogel wird nicht mehr fliegen, die Luft wird ihn nicht mehr tragen. Eine kleine Falte war zwischen ihre Brauen geritzt, sie verriet Bosheit und Herrschsucht, vielleicht aber auch nur Nachdenklichkeit. Möglichkeiten genug – er fand sich nicht mehr zurecht.