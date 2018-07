Von Barbara Bondy

Notstand der Höheren Schule“ hat die Evangelische Akademie in Tutzing eine Tagungsreihe getauft, die in den vergangenen Monaten eindrucksvoll aktuelle Schulprobleme in Postulate verwandelte. Vom „äußeren Notstand“ war ausnahmsweise nicht die Rede; der sogenannte Feind Nr. 1: die Schulraumnot und die damit zusammenhängende Katastrophe des Schichtunterrichts und der Klassenüberfüllung, blieb am Rande der Diskussion. Das war Absicht und verständlich, denn man wollte sich mit dem „inneren Notstand“, der geistigen Krise beschäftigen.

Dazu sei aber folgendes bemerkt: wenn in diesen Wochen der Bayrische Philologenverband die militanteste Broschüre („Der letzte Appell“), die wohl die von Schulleuten verfaßt wurde, der Öffentlichkeit sozusagen auf die Schreibtische warf und darin die Schulraumnot anprangerte (jede 3. Klasse ist ohne Klassenzimmer und hat Schichtunterricht; jeder zweiten Schule fehlt die Turnhalle; 447 Millionen DM wären aufzubringen, um die Raumnot an den bayrischen Höheren Schulen zu beheben) – wenn am 30. November in München die Elternbeiräte eine Großkundgebung zum gleichen Thema veranstalteten und damit wohl zum ersten Male in ihrer Geschichte die Höhere Schule auf die Barrikaden steigt – so kann man in diesem Zusammenhang auch nicht mehr von Postulaten reden; hier haben wir es mit massiven Demonstrationen zu tun, die durch ihre resignierte Bitterkeit nur noch schwerer wiegen und die unserem Land zur deutlichen Schande gereichen. Oder wie soll man sie bezeichnen, diese traurige Groteske, daß geplagte Eltern und Lehrer den Verantwortlichen nunmehr als letzten Versuch jene Formulierung der UNESCO in die Ohren schreien, die wohl ursprünglich als Devise für die „unterentwickelten Länder“ gedacht war: „Kein Volk ist so reich, daß es sich leisten könnte, kein Geld für seine Schulen zu haben“?

*

In Tutzing ging es – wie gesagt – um anderes, nicht weniger Schwerwiegendes. So klar wir uns auch darüber sind, daß ohne die notwendigen materiellen Erneuerungen, die äußeren Hilfen, von keiner geistigen Erneuerung gesprochen werden kann, so überzeugt sind wir andererseits, daß auch – wenn plötzlich alle deutschen Schulen in hellen, herrlichen Gebäuden untergebracht wären und die Klassenfrequenzen im Durchschnitt 20 Schüler betrügen – der geistige Notstand noch keineswegs behoben wäre.

Die bei weitem aufschlußreichste Begegnung mit der Schulwirklichkeit war die Tutzinger Schülertagung; 80 Jungen und Mädchen aus den verschiedensten Schulen ganz Bayerns äußerten sich ernsthaft und scharf. Die Bilanz war durchweg negativ; es fielen wenig anerkennende oder zufriedene Worte. Die stark verbreitete Meinung, daß die vieldiskutierte „Überforderung“ der Schüler die vieldiskutierte des „Notstandes“ sei, wurde auf höchst überzeugende Weise ad absurdum geführt: sie fühlten sich – erklärten die Primaner – lediglich dann überfordert, wenn sie darüber in der Zeitungen läsen... Und sie präzisierten:

„Wir möchten“, so sagten die Primaner wörtlich, „die geistigen Zusammenhänge, die Fragestellungen und die großen Entwicklungsströme des 20. Jahrhunderts begreifen lernen. Darunter verstanden sie erstaulicherweise vor allem eine stärkere Betonung der geisteswissenschaftlichen Fächer: der Literatur, der Kunst- und Kulturgeschichte, der Philosophie – Was auch darauf hinweisen mag, daß die Jungen es nachgerade satt haben, die Rolle des „Unbehausten Menschen“ von der älteren Generation zu übernehmen und eine geistigsittliche Orientierung – mehr oder weniger bewußt – suchen, verbindlich suchen.