München, im Dezember

Auch in Bayern gewinnen die polaren Luftmassen nur in Etappen die Oberhand. Gefilde, die sich heute in winterliches Weiß hüllen, erwärmen sich morgen noch einmal für den verführerischen Föhn. Bisweilen beteiligt sich auch der Nebel an den Streitigkeiten der Naturgewalten und verwandelt alles in jenen wenig photogenen Zustand, den man „Waschküche“ nennt.

Aber unbesorgt! Hinter den kosmischen Auseinandersetzungen lauern lichte Wunder, und eines Tages sitzt der Winter-Feriengast, wenn er diesem wohlmeinenden Rat hier folgt, im Gläsernen Zug und fährt (ab München, nota bene!) – na, sagen wir mal: nach Innsbruck. Sanft, von elektrischen Impulsen beschwingt, gleitet das wohltemperierte „Treibhaus“ mit seinen großflächigen, die Wölbung des Daches einbeziehenden Schaufenstern durch das verschneite Alpenvorland. Schon bemächtigt sich des transportablen, im Höchstfall zweiundsiebzig Personen umfassenden Plenums die erste tiefere Erkenntnis: Für den Starnberger See gäbe es kaum einen schöneren Hintergrund als die Alpenkette mit der „Benediktenwand“, mit dem „Herzogstand“ und dem „Heimgarten“, mit dem „Ettaler Mandl“ und, so das Glück hold, mit der „Zugspitze“. In Murnau wirbt, greifbar nah, der „Staffelsee“ um Sympathie. Doch in Garmisch-Partenkirchen hat das felsenzackige Milieu die Reisegesellschaft bereits ganz in seine Arme genommen. Der Superlativ des Wetterstein-Massivs, „Deutschlands höchster Gipfel“ nämlich, daneben die „Alpspitze“ und davor der „Waxenstein“, das „Kreuzeck“ und der „Wank“ blicken auf das illustre Bundesbahngefährt, als sei es das Luxuswägelchen einer Kindereisenbahn.

Der dramatischste Teil dieser „Karwendelfahrt“ steht freilich noch bevor; denn auf der in Garmisch beginnenden Route der „Mittenwaldbahn“, deren Gleis sich durch das weltberühmte Geigenbauerdorf und den Grenzort Scharnitz bis zur 1100 m hoch gelegenen Station Seefeld emporschlängelt, erlebt der Reisende Steigerungen und Höhepunkte wie in einem Schauspiel von Schiller. Am spannendsten jedoch wird der Ablauf der Geschehnisse, wenn es durch Tunnels, hoch über Schluchten und Wasserfällen, wieder abwärts geht und wenn dann die Berge wie auf ein Zeichen langsam und feierlich zur Seite treten und die Sicht auf das Inntal und die jenseitigen Höhen und ihre Kirchdörfer endgültig freigeben. Kurz nachdem die schroff abfallende „Martinswand“ durchfahren ist, zeigen sich den Schaulustigen in der Ferne die ersten Häuser von Innsbruck, der Großstadt im Schutze der Alpen.

In dieser Metropole Tirols, zwischen der imposanten „Nordkette“ (inklusive „Hafelekar“ und „Frau Hütt“) und dem „Patscherkofl“, zwischen der „Hungerburg“ und dem Höhenkurort Igls am Portal zum Brenner und zum Stubaital, beginnt ein neues Kapitel dieses Alpenerlebnisses. Wohin man auch blickt, allenthalben solide Zwei- und Dreitausender mit dem rotweißroten Gütezeichen – trotz der hohen Häuser, trotz der Straßenbahn. Hier kann man verweilen oder nach mehrstündiger Pause die Heimfahrt nach München durch das abwechslungsreiche Inntal antreten. Man verläßt es erst in Rosenheim wieder, nachdem man im Bann des Flußlaufs zunächst das mittelalterliche Hall und auch Jenbach (Start der Zillertal- und Achenseebahn!) berührt, im Schatten des „Wilden Kaisers“ Kufstein und Kiefersfelden gestreift und schließlich Brannenburg, die Talstation der Wendelsteinbahn, durchfahren hat.

Eine weitere Anregung aus dem Programm des „Gläsernen Zuges“: Die Große Alpenrundfahrt von München über Salzburg–Schwarzach–St. Veit – Zell am See–Kitzbühel nach Wörgl (Rickfahrt über Kufstein). Tauernfahrt heißt die Reis dann, wenn der Zug von Schwarzach–St. Veit aus über Badgastein und durch die Hohen Tauern nach Spittal weiterfährt und in Kärnten – entweder am „Millstätter See“ oder in Villach – sein Ziel erreicht. Man kann aber auch eine Fahrt nach St. Anton (Arlberg) wählen oder sich mit den jeweiligen. Nahzielen Garmisch-Partenkirchen, Berchtesgaden oder Salzburg begnügen. Damit sind die Möglichkeiten natürlich noch nicht erschöpft; denn praktisch kann der „Gläserne Zug“ an allen elektrifizierten Strecken verkehren, die vor München aus befahrbar sind. Liebhaber von Wintermärchen ist es zum ersten Male am letzten Tag des Jahres beschieden, ihre Lust im „Gläsernen“ zu frönen. Aber auch Urlauber, deren Sinnen und Trachten auf eine ausgiebige Wintererholung gerichtet ist, haben willkommene Gelegenheit, auf die empfohlene Weise die glitzernden Herrlichkeiten der Alpen im Sinne eines unverbindlichen Angebotes einen Tag oder zwei Tage lang an sich vorüberziehen zu lassen. Wilhelm Korn