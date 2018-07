Inhalt Seite 1 — Griechenlands Wirtschaftslage relativ stabil Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Entwicklung in Industrie und Landwirtschaft ist aber nicht recht überzeugend

g., Athen, Anfang Dezember

Zum Jahresende 1956 zeigt die griechische Wirtschaftslage vor allem im Währungs- und Finanzbereich eine relativ gesunde Entwicklung. Nicht ganz so positiv sehen jedoch die Verhältnisse in der Industrie und in der Landwirtschaft aus. Obwohl die griechische egierung im Laufe des Jahres verschiedentlich Maßnahmen, zur Förderung und zum Schutz dieser wichtigen Produktionsgebiete ergriffen hat, blieb vor allem in der Industrie eine entsprechende Steigerung der Erzeugung aus. Die griechische Regierung wird sich dieser Entwicklung im kommenden Jahr verstärkt annehmen müssen, um die notwendige Steigerung des Sozialprodukts und – damit die Verbesserung des Lebensstandards sicherzustellen. Im griechischen Außenhandel stiegen während der ersten neun Monate d. J. die Einfuhren weit rascher als die Ausfuhren. Das war die Ursache dafür, daß sich das Defizit der Zahlungsbilanz gegenüber der entsprechenden Vorjahreszeit erhöhte. Beunruhigend ist dieser Trend jedoch vorerst nicht, da der Schwerpunkt der griechischen Exporte in den letzten Monaten des Jahres zu liegen pflegt. Es ist also wohl zu erwarten, daß das Loch in der Zahlungsbilanz bis zum Jahresende noch erheblich verkleinert werden kann.

Die griechische Regierung hatte dem Parlament fette Oktober einen revidierten Haushaltsvoranschlag vorgelegt, nachdem das Wirtschaftsjahr 1955/56 (bis 30. 6. 56) zur Angleichung an das Kalenderjahr bis Ende Dezember 1956 verlängert worden war. Das Staatsbudget schließt bei Einnahmen in Höhe von 17,23 Mrd. Drachmen und Ausgaben von 20,33 Mrd. Dr mit einem Defizit von 3,10 Mrd. Dr ab, das durch Inanspruchnahme von Mitteln der Griechenland zur Verfügung stehenden amerikanischen Hilfe und der öffentlichrechtlichen Körperschaften abgedeckt wird. Die Grundvoraussetzung für eine Stabilhaltung der Währung ist damit gegeben. Durch eine maßvolle Finanzpolitik gelang es der griechischen Regierung, die Preisentwicklung auf dem griechischen Markt in Grenzen zu halten. Obwohl der Notenumlauf in den ersten neun Monaten d. J. um 15 v. H. gestiegen war, erhöhte sich in der gleichen Zeit der Index der Großhandelspreise nur um 2,6 v.H.; der Anstieg der Lebenshaltungskosten blieb sogar noch unter diesem Satz. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß die Preisentwicklung auf dem Weltmarkt naturgemäß nicht ohne Einfluß auf das griechische Preisniveau bleiben konnte.

Eine beachtenswerte Entwicklung hat sich vor allem im Banken- und Sparkassenbereich gezeigt. Nachdem die griechische Regierung mit Wirkung vom 1. Mai die Bank- und Spareinlagenzinsen auf 8 bis 10 v. H. – je nach Einlageart – erhöht hatte, stiegen die Bankeinlagen allein in der Zeit vom 1. Mai bis 30. Oktober um rd. 1 Mrd. Dr (d. s. 16 v. H.). Es ist wahrscheinlich, daß nicht zuletzt diese Entwicklung zur Stabilisierung des Preisniveaus beigetragen hat; vor allem hat aber dieser Trend zu einer Auflockerung der Kreditversorgung der Wirtschaft geführt. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, daß nicht nur aus Gründen der Importabwehr, sondern auch zur Vermeidung inflationärer Strömungen im vergangenen Jahr wiederholt kreditrestriktive Maßnahmen ergriffen wurden. Es ist jetzt anzunehmen, daß die griechische Regierung diesen Weg verlassen kann.

Staatliche Investitionen rückläufig

Das revidierte Budget für das verlängerte Finanzjahr 1955/56 sieht Investitionen von 1,8 Mrd. Dr vor. Nach der bisherigen Entwicklung ist zu erwarten, daß entsprechende Mittel auch bis zum Jahresende bereitgestellt sein werden; bis Ende September waren 1,44 Mrd. Dr zur Verfügung gestellt worden. Wenn man jedoch das Jahr 1955 als Vergleichsmaßstab heranzieht, so ergibt sich, daß bei einem staatlichen Investitionsvolumen von 2,32 Mrd. Dr im vergangenen Jahr der Investitionsaufwand gegenüber den anderthalb Jahren 1955/56 wesentlich zurücksteht. Maßgeblich dafür sind in erster Linie währungspolitische Überlegungen gewesen, da befürchtet wurde, daß durch eine zu großzügige Investionspolitik gewissen inflationären Tendenzen Auftrieb gegeben werden würde. Immerhin muß festgestellt werden, daß derartige Bedenken im zweiten Halbjahr 1956 nicht mehr wirksam waren und sich das Investitionstempo in dieser Zeit gegenüber den ersten sechs Monaten erheblich beschleunigte. Im übrigen wäre zu bemerken, daß von dieser teilweise restriktiven Investitionspolitik die Durchführung der großen Aufbauvorhaben auf industriellem Gebiet weitgehend unabhängig war, zumal hierfür ausländische Kredite zur Verfügung standen. Lebhaft war die private Investitionstätigkeit, die sich allerdings auch im Verlauf dieses Jahres in erster Linie auf den Wohnungsbau konzentrierte und lebenswichtige Sparten (wie Industrie und Land Wirtschaft) weitgehend außer acht ließ.