Am Seeufer steht ein Ahornbaum; auf einem Ast über dem Wasser hockt die kleine Nobbi. Ihr tränenüberströmtes Gesichtchen spiegelt sich in der glatten Fläche. Und es spiegeln sich darin die großen weißen Wolken – als wäre der Himmel gleich zweimal vorhanden: oben und unten. Nobbi fällt in den zweiten Himmel; der Wolkenopa zieht sie mit seiner großen Harke zu sich heran. Alle Kinder fischt er auf, der Akt. Er ist die Güte selbst, die Liebe und die freundliche Strenge. Woher sie kommen, wer sie sind und was sie erlebt haben, das müssen die Kinder ihm erzählen. Dabei stellt er sie auf eine Probe; wer sie besteht, darf nach Haus zurück. –

Momoko Ischii: „Nobbi. Erlebnisse einer kleinen Japanerin.“ Enßlin & Laiblin Verlag, Reutlingen; 208 S., 4,80 DM.

Nobbi erzählt von ihrem Brüderchen, von Vater und Mutter, von ihrer Schule, von Lob und Tadel, guten und schlechten Zeugnissen, Streichen und Abenteuern. Gar nichts Besonderes, ganz Alltägliches, aber wie sie es erzählt, übersprudelnd vor Eifer und schüchtern verlegen, wie sie lachend und weinend zugleich dem Wolkenopa Rede und Antwort steht, das ist reizend zu lesen. Eine liebenswerte Geschichte, die unsere deutschen Kinder teilnehmen läßt am Leben einer japanischen Familie und ihnen dabei ganz unauffällig dieses und jenes zu denken gibt – über sich selbst und das rechte Tun und Lassen.

Übersetzt hat eine Deutsch-Japanerin, mit erstaunlicher Einfühlung in beide Sprachen, so daß diese preisgekrönte japanische Geschichte zwischen Traum und Wirklichkeit auch zu einem deutschen Kinderbuch wurde, das zu dem besten zählen dürfte. – Die Illustrationen Kurt Teßmanns sind leider ein wenig zu deutsch geraten.

Schon für Zehnjährige empfiehlt der Schaffstein-Verlag die Geschichte vom „tapferen kleinen Inyo“, die „New York Herald Tribune“ als „Honor Book“ auszeichnete.

M. O’Moran: „Tapferer kleiner Inyo. Die Erlebnisse eines Indianerjungen mit Indianern und Weißen in Kalifornien.“ Hermann Schaffstein Verlag; 167 S., 5,80 DM.

Vermutlich werden erst Zwölfjährige den Weg des kleinen Indianerjungen recht begreifen, der seine Großmutter Doomdah auf der so beschwerlichen Reise in die „Weit-weg“-Heimat begleitet, damit sie nicht sterben muß. – „Wo zu viele Menschen sind, müssen einige gehen. Auch die Frauen gehen fort, sobald ihre Zeit gekommen ist.“ – Zu viele Menschen? – Zu viele Indianer, die nicht in die Reservationen gehen, sondern lieber hungernd ihre alten Jagd- und Weidegründe den vordringenden Weißen gegenüber behaupten wollen. Als sich der Häuptling der Pajuten endlich dem englischen Kommandanten ergibt, lösen sich für den kleinen Inyo die Schwierigkeiten, sind Not und Ängste ausgestanden. Er bekommt sein Pferd und ein zweites dazu; die Großmutter hat in der Höhle nicht umsonst auf ihn gewartet. – Eingetaucht ist diese Erzählung in indianisches Denken und Fühlen; sie bietet sich dar in einer Bildersprache, die zuweilen an den „großen Nachtgesang“ erinnert. Sehr dicht ist besonders der erste Teil; für den zweiten, der auch wegen zu rasch aneinandergehängter verwirrender Ereignisse bei etlichen Zufällen schwächer erscheint, reichte der Atem leider nicht aus. –