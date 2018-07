Inhalt Seite 1 — Keine Angst vor Rationierung! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hinter uns liegen sorgenvolle Wochen. Aber auch diesmal, wie nach dem Koreakonflikt, hat sich unsere Wirtschaftspolitik der ruhigen Besonnenheit und guter Nerven als zweckmäßig erwiesen. Die Soziale Marktwirtschaft konnte durch die von außen andrängende Unruhe nicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Die Bundesrepublik gehört zu den Ländern, die mit den wirtschaftlichen Folgen der jüngsten Ereignisse am besten fertig geworden sind.

Das gilt auch für die Versorgung mit Mineralöl. In diesen Tagen haben sich viele Mitbürger an mich gewandt. Der eine dachte an die Benzinversorgung seines Autos, der andere an seine Heizung, der dritte an seinen Betrieb, den er erst kürzlich von Kohle auf Öl umstellte.

Immer tauchte die Sorge auf, ob nicht doch wieder Bezugscheine eingeführt werden. Ich möchte zu diesen Sorgen so offen und nüchtern Stellung nehmen, wie Sie das von mir gewöhnt sind.

Die Sperrung des Suezkanals und die Zerstörung von wichtigen Erdölleitungen, den Pipelines, trifft alle westeuropäischen Länder. Gleich diesen ist auch die Bundesrepublik von Einfuhren abhängig; denn unser Bedarf kann nur zu einem Drittel – doch immerhin zu einem Drittel! – aus eigener Erzeugung gedeckt werden. Nun fallen nicht sämtliche Lieferungen aus. Die Tanker müssen nur den weiteren Weg um das Kap der Guten Hoffnung nehmen. Entstehende Ausfälle können jedoch in dem Maße ausgeglichen werden, als es gelingt, andere und auch neue Bezugsmöglichkeiten zu eröffnen. So läßt sich z. B. die amerikanische Erdölproduktion technisch ohne weiteres und sogar sofort erhöhen.

Sie wissen, daß ich ein ausgesprochener Feind staatlicher Bewirtschaftung bin. Wer den Mangel durch Bezugscheine und Marken überwinden will, behebt ihn nicht, sondern schafft und verstärkt ihn. Ich stütze mich auf sorgfältig geprüfte, materiell begründete Überlegungen und Unterlagen, wenn ich hier erkläre, daß ich nicht beabsichtige – und daß auch keine Notwendigkeit besteht –, für Benzin irgendeine Rationierung einzuführen.

Mit gleicher Offenheit wiederhole ich, daß für Diesel- und Heizöl in den nächsten Monaten eine volle Versorgung nicht garantiert werden kann. Eine gewisse Einschränkung ist unvermeidlich, die jedoch um so geringfügiger sein kann, je mehr der einzelne aus Einsicht bereit ist, sich den gegebenen Verhältnissen anzupassen. Aber auch bei Diesel- und Heizöl haben Sie keine staatliche Bewirtschaftung zu befürchten!

Jeder einzelne kann am besten beurteilen, wo er für eine Übergangszeit seinen Verbrauch an Diesel- oder Heizöl um eine im einzelnen geringfügige Menge einzuschränken vermag. Geringe Verzichte werden ausreichen, um jedem seinen echten Verbrauch zu sichern. Unverantwortlich und unklug wäre es allerdings, sich jetzt für längere Zeiträume bevorraten zu wollen. Im Laufe des nächsten Jahres wird man das wieder ohne Schwierigkeiten und vorteilhafter tun können.