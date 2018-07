Die massive Kritik an den vorsintflutlichen Verhältnissen im Hamburger Straßenbahnverkehr hat die Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft, die als Staatsunternehmen der Hansestadt auch für den Straßenbahnverkehr verantwortlich zeichnet, jetzt zu einem beinahe heroischen Entschluß veranlaßt. Mehrere neue Schnellbuslinien sollen die überfüllten Bahnen entlasten. Leider wird sich aber diese Modernisierung für die Fahrgäste recht teuer stellen: die Hochbahnverwaltung will nämlich für die neuen Autobuslinien, die zur Entlastung vor allem der überbeanspruchten Straßenbahnverbindungen eingesetzt werden sollen, Sondertarife in Kraft setzen.

Die Verkehrsfachleute der Hochbahn befürchten, daß die Autobusse, wenn sie mit den üblichen Wochen- und Monatskarten benutzt werden können, ein echter Ersatz für die meist überfüllten Straßenbahnzüge wären. Die Fahrgäste würden auf die schnelleren Busse „umsteigen“. Das möchte man – aus „Gründen der Sicherheit“, wie gesagt wird – gern vermeiden.

So begründet die Befürchtung ist, daß dieFahrgäste den Buslinien den Vorzug geben würden, so unbegründet ist der Hinweis auf die angebliche Gefährdung der Sicherheit. Schon seit langem warten die Hamburger Verkehrsteilnehmer darauf, daß auch die Hansestadt von dem antiquierten Straßenbahnverkehr auf einen modernen Autobusverkehr überwechselt (– wir haben uns mit dieser Frage zuletzt in dem Artikel „Tram und Bus“ in Nr. 44/1954 beschäftigt). In allen Teilen der Welt wurden von modernen Großstädten bereits nachahmenswerte Beispiele gegeben. Sie haben die verkehrsbehindernden Straßenbahnen in Bausch und Bogen abgeschafft und ein Exemplar als Erinnerungsstück ins Museum gestellt oder aber den Trambahnverkehr zumindest aus der City verbannt. Warum Hamburg als sonst so fortschrittliche Stadt an dem altertümlichen Straßenbahnverkehr selbst im engen, Zentrum festhält und ihm noch sinnlose Investitionen opfert, bleibt außerhalb der Hochbahnverwaltung völlig unverständlich... ww