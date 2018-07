Die lange Reihe der impulsiven Handlungen, mit denen unser Bundesverkehrsminister die Bundesbürger während seiner beiden Amtsperioden überrascht hat, ist jetzt durch eine weitere Aktion fortgesetzt worden, die peinliches Aufsehen erregt. Die jüngste Seebohm-Entgleisung betrifft einen Brief, den Schleswig-Holsteins Landesbischof D. Halfmann am 13. September unter dem frischen Eindruck eines schweren Verkehrsunglücks an den Minister richtete und in dem er durchaus berechtigt gegen das Chaos auf den westdeutschen Straßen protestierte.

Wenn der Bischof als Ursache dieses Chaos die „rücksichtslose Interessenwirtschaft“ bezeichnet, so ist diese Fehlbeurteilung der Situation für ihn als einen kirchlichen Würdenträger, der sich mit Verkehrsfragen zweifellos nie näher beschäftigt hatte, entschuldbar. Sicher war es ihm nicht klar, daß die (nach seinen Worten) „lebensbedrohliche Anarchie“ auf den Straßen auf ein Versäumnis der Bundesregierung zurückzuführen ist, die den Straßenbau nicht rechtzeitig der Entwicklung des Verkehrs anpaßte und sich statt dessen mit einer Art von Flickschusterei begnügte.

Nicht entschuldbar aber ist das Verhalten von Dr. Seebohm, der den Brief des Landesbischofs ohne jede Eingangsbestätigung ließ und es auch verabsäumte, den Bischof um sein Einverständnis für eine Veröffentlichung zu bitten, als er den bischöflichen Brief – versehen mit einer blutrünstigen Überschrift – dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung zur Veröffentlichung im bundesamtlichen Bulletin übergab.

Diese Entgleisung erhält noch dadurch einen (beabsichtigten) delikaten Pfiff, daß sie erst am 20. Oktober erfolgte, also zu einem Zeitpunkt, als sich der Bundestag gerade wieder einmal mit aktuellen Verkehrsfragen zu beschäftigen hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt lag der Brief des Bischofs also wohlverwahrt in der großen Schublade des Seebohm-Schreibtisches. Es ist verständlich, daß Bischof D. Halfmann über seine Düpierung durch Dr. Seebohm mehr als peinlich berührt war. Er beeilte sich dann auch, festzustellen, daß die Veröffentlichung des Briefes „ohne seine Genehmigung“ erfolgt sei, er aber zumindest erwartet habe, daß darin enthaltene offensichtliche Unrichtigkeiten vorher korrigiert worden wären, zumal der Herr Bischof, wie er betont, die Problematik der Auseinandersetzung zwischen Straße und Schiene überhaupt nicht kennt.

Das ist die eine Seite der Angelegenheit, zu der sich Herr Dr. Seebohm wohl noch äußern wird. Die andere Seite aber ist eine Angelegenheit des „Bulletin“. Natürlich hat man von dessen Chefredakteur erwartet, daß er die durch die Veröffentlichung des Bischofsbriefes verbreiteten Unrichtigkeiten nun auch berichtigte. Diesen verständlichen Wunsch aber lehnte das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung mit dem Hinweis ab, daß es Aufgabe des „Bulletin“ sei, Verlautbarungen der Bundesregierung oder der einzelnen Ministerien zu veröffentlichen, daß für Entschließungen oder Presseerklärungen von Verbänden jedoch die Tagespreise zur Verfügung stünde. Hier erhebt sich die Frage, ob es nicht als selbstverständlich erwartet werden muß, daß auch das „Bulletin“ unrichtige Veröffentlichungen ins rechte Licht rückt, selbst wenn es, wie in diesem Falle, der Taktlosigkeit eines Bundesministers zum Opfer gefallen ist. Zumindest bestand bisher die durchaus begründete Annahme, das Presse- und Informationsamt müsse in jeder Hinsieht für die Presse als vorbildlich gelten.ww