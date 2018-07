Daß das scheinbar Leichte sehr, sehr schwer und daß Quantität in der Produktion keineswegs identisch mit Qualität ist, das merkt auch der, der die Bilanz bei Jugendbüchern zieht. In wem das Kind nicht mehr lebt, das er einst war, der kann nicht Bücher schreiben, für die das Herz des Sohnes ebenso schlägt wie das des Vaters. Er wird ein infantiles Idiom erreichen, aber nicht eine Spur der kraftvollen, berauschenden Sprache der Defoe, Melville und Stevenson (die übrigens ihre Bücher ja gar nicht extra für Kinder geschrieben hatten). Die zwei Bücher, die hier anzuzeigen sind, halten solchem Maßstab stand:

Patrick O’Brien: „Die Straße nach Samarkand.“ Aus dem Englischen von Christel Jirak und Heinz Sponsel. Ehrenwirth-Verlag, München. 184 S., 6,80 DM.

Wie hier das Triptychon Exoten, Tiere und Technik, das für jeden echten Jungen Abenteuer schlechthin bedeutet, mit einer leisen, nur dem reiferen Leser spürbaren Pädagogik verschmolzen wird, das macht den Wert von O’Briens Buch aus. Es erzählt die Geschichte Derricks, der als Benjamin eines Schoners auf die Schulbank geschickt werden soll, um einmal zu den ganz Gescheiten zu gehören und dem ein gütiges Geschick eine Gnadenfrist gewährt, in der er an einer verwegenen Expedition durch Innerasien teilnehmen darf.

Von John Buchan, der als Generalgouverneur von Kanada starb und sich durch „Trommeln über Transvaal“ den Ruf eines Jugendklassikers erwarb, liegt ein zweites Werk vor, das seinem Vorgänger in nichts nachsteht:

John Buchan: „Das Tablett aus Jade.“ Aus dem Englischen von Hildegard Diessel. Verlag Aschendorff, Münster/Westf. 344 S. 7,80 DM.

Das „Tablett aus Jade“ besitzt all das, was wir an der angelsächsischen Literatur für kleine und für große Leute so bewundern: die reizvolle Sprödigkeit, die kein falsches Sentiment aufkommen läßt und eine Phantasie, die übersprudelt und bei der doch alles stimmt. Diesmal ist es ein chinesisches Tablett, das Glücksjäger und Verbrecher umkreisen, in deren Machenschaften ehrbare Mitglieder der englischen Society hineingerissen werden und das auf den letzten Seiten eine Rolle von ganz unerwarteter, tiefsinniger Symbolik spielen soll. g. sp.