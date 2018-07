Inhalt Seite 1 — Was kostet Moral? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hn., Berlin

Mark, bewohnt seit langem eine Wohnung, 40 Quadratmeter groß. Das ist eng – da zum Haushalt auch noch der Verlobte der Witwe gehört, der„Onkel“ ihrer Kinder.

Eine Berliner Hauswirtin, in deren Haus eine 54 Quadratmeter große Wohnung frei geworden ist, teilt dem Wohnungsamt mit, daß sie diese Witwe mit ihren Kindern und dem Verlobten aufzunehmen wünsche.

Das Wohnungsamt lehnt es ab, der Witwe die Wohnung zuzusprechen. Begründung: die Wohnung sei zu klein. Die Küche müsse als Wohnraum für den Verlobten eingeteilt werden. Ohne Küche aber sei „die Wohnfläche in einer dem Allgemeinwohl abträglichen Weise überlastet und die Wohnung um etwa einen Qua-

dratmeter unter der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgröße“, Vergeblich wendet man ein, daß die fünf Personen jetzt ja in einer viel kleineren Wohnungleben. Die Hauswirtin protestiert nicht nur beim Wohnungsamt, sondern klagt bis zum Bun-

desverwaltungsgericht wegen der Ablehnung der erwünschten und der Zwangseinweisung unerwünschter Mieter. Ihre Klage wird abgewiesen. Das höchste Verwaltungsgericht bestätigt die Entscheidung der Behörde. Daß die „Onkelehe“ in einer um so viel kleineren Wohnung bereits bestehe, heißt es, könne unberücksichtigt bleiben, da die Behörde diesen Zustand ja nicht herbeigeführt habe. Die Behörde könne aber nicht – so erklärt das Gericht – einen Zustand festigen, der das sittliche Wohl der Allgemeinheit gefährde.

Soweit der Tatbestand, der die meisten vermutlich bestimmen wird, sofort gegen Behörde und Gericht, für Hauswirtin und Witwe Partei zu nehmen, Aber die Sache ist doch einer detaillierten Überlegung wert.