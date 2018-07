Inhalt Seite 1 — Wichtig - und warum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn bleibt Bonn: Die Bundesregierung beschloß, nicht nach Berlin überzusiedeln, solange die ehemalige Reichshauptstadt (wenn auch nur auf dem Papier des sogenannten Viermächtestatuts) unter der Verwaltung der vier Siegermächte steht. Ein kürzlich mit großer Mehrheit gefaßter, von dem Bundestagsabgeordneten Dr. Bucerius angeregter Beschluß der CDU-Fraktion zugunsten einer Umsiedlung nach Berlin ist dadurch hinfällig geworden.

Peking sucht Anschluß: Pekings Außenminister Tschu En Lai überraschte die Welt mit einem Vorschlag, die Formosa-Frage durch Übernahme Tschiang Kai Scheks in die Pekinger Regierung zu lösen. Tschiang Kai Schek hat auf diesen Vorschlag, von dem bisher niemand weiß, wie ernst er gemeint ist, nicht geantwortet. Tschu En Lai wünscht eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA und rechnet dabei auf Nehrus Vermittlung. Er besuchte deshalb Nehru kurz vor dessen Abreise nach Washington. Aber solange Dulles Außenminister ist, glaubt er selbst nicht recht an eine Aussöhnung. „Dulles“, so sagt er, „hat etwas gegen mich, vielleicht werden unsere Nachfolger zusammenkommen.“

Erst UNO, dann NATO: Der Atlantikpakt bleibt „ein unentbehrliches Element der Verteidigungsbündnisse Amerikas gegen die anhaltende kommunistische Bedrohung“, erklärte ein amerikanischer Regierungssprecher mit der deutlichen Absicht, europäische Besorgnisse hinsichtlich der „NATO-Treue“ Amerikas zu zerstreuen. Gleichzeitig hält Eisenhower an dem neuen Kurs der amerikanischen Außenpolitik, bei dem der Akzent mehr auf die UNO als auf die NATO gelegt ist, fest. Die Wunden des atlantischen Bündnisses werden heilen, aber die NATO wird in der amerikanischen Außenpolitik künftig nicht mehr die gleiche Rolle spielen wie bisher. Das neuerwachte amerikanische Interesse an der UNO wird auch bei dem Besuch Nehrus in Washington am 15. Dezember, bei den künftigen Abrüstungs- und Sicherheilsgesprächen mit Moskau, sowie allen Fragen deutlich werden, die über den eigentlichen atlantischen Rahmen hinaus reichen.

Nervenkrieg um Syrien: Der drohende Schießkrieg um Syrien verwandelte sich in einen Nervenkrieg nach einer amerikanischen Note, die sich dem Wortlaut nach gegen Syrien richtete, in Wahrheit aber eine Warnung auch der Gegner Syriens, Israel, Irak und der Türkei darstellte. Beide Seiten beschuldigten sich weiterhin der Angriffsvorbereitungen. Meldungen über Truppenansammlungen beiderseits der syrischen Grenzen und über das Eintreffen großer sowjetischer Waffenlieferungen (Düsenjäger, Düsenbomber, Tanks und Panzerwagen) in Syrien wurden ebenso rasch dementiert wie in die Welt gesetzt, Meist handelte es sich dabei nicht direkt um Unwahrheiten, aber doch um Übertreibungen mit der deutlichen Absicht, schon jetzt die Gegenseite als „Angreifer“ abzustempeln. – Nach einem offiziellen Antrag Syriens, die Angriffsabsichten Großbritanniens, Frankreichs, der Türkei und Israels“ auf die Tagesordnung der UNO zu setzen, besteht immerhin Hoffnung auf eine weitere Klärung der Lage.