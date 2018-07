Ständig steigende Prämieneinnahmen, erhöhte Dividenden, verstärkte Reserven, aber auch ein Anwachsen der Schäden kennzeichnen die Ausweitung des Sachversicherungsgeschäfts der Allianz Versicherung-AG München, in den Jahren 1953, 1954 und im folgenden Zeitraum. So ist die Zahl der Versicherungsverträge der vier Sachversicherungsgesellschaften des Konzerns (Allianz Versicherungs-AG, Frankfurter Versicherungs-AG, Bayerische Versicherungsbank AG, Globus Versicherungs-AG) von 6,22 Mill. in 1953 auf 7 Mill. in 1954 und auf fast 8 Mill. in 1955 gestiegen. Die Brutto-Prämieneinnahmen erhöhten sich im gleichen Zeitraum (in Mill. DM) von 364 auf 412 und 473. Für 1956 werden sie auf etwa 540 geschätzt. Für 1953 werden aus 3,35 (2,63) Gewinn 8 (6) v. H. Dividende und für 1954 aus 3,55 Gewinn 10 v. H. Dividende vorgeschlagen, außerdem wird eine Rücklage für außergewöhnliche Schadensfälle von 2 Mill. gebildet. Der Aktienbesitz am Kapital der Münchener Rück wurde, wie umgekehrt der Besitz der Münchener Rückgesellschaft am Kapital der Allianz, mit 30 v. H. angegeben. Dieser gegenseitige Besitz war seinerzeit Anlaß einer inzwischen beigelegten Kontroverse mit dem Münchener Bankhaus Merck, Finck & Co. gewesen.

Der Prämienzuwachs kam verstärkt aus neuen Risiken. Die Prämieneinnahmen stiegen von 1953 auf 1954 zwar um 13 v. H., die Schadenszahlungen jedoch um 22,6 v. H. Die Kraftverkehrsversicherung bestritt 43 v. H. der Bruttoeinnahmen und nahezu die Hälfte des Prämienzuwachses. Der 1953 in Kraft getretene neue Tarif brachte erstmalig mit 1,56 Mill. einen befriedigenden Überschuß, der jedoch 1954 auf 0,55 zurückging. 1953 wurden für schadensfreie Verträge rückwirkend 10 v. H. Beitragsermäßigung, für 1954 lediglich der gesetzlich festgelegte Bonus gewährt. Mit 6,5 bzw. 4,2 Mill. Verlust schloß wieder die Haftpflichtversicherung (rund 12 v. H. der Bruttoeinnahmen). Dabei blieb die Zahl der Verträge fast unverändert; einem höheren Prämienaufkomen stand ein noch höherer Schadenbedarf gegenüber. In der Feuerversicherung (10,4 v. H. der Prämien und 2.4 bzw. 3,0 Gewinn) nahm das Neugeschäft erheblich zu. Während bei Industrie-Feuer (40 v. H.) die Versicherungssummen allgemein den entsprechenden Werten angepaßt sind, bestehen im landwirtschaftlichen und ländlichen Geschäft (33 v. H.) immer noch Unterversicherungen. In der Sturmversicherung reichte die Schwankungsrückstellung zum Ausgleich des Verlustes in 1954 nicht aus. Beachtlich war das Neugeschäft in der Unfallversicherung (7,6 v.H. derPrämieneinnahme), doch wurde auch 1954 (0,8 Verlust) noch keine Rentabilität erreicht. Erstmals nach dem Krieg wies die Maschinenversicherung mit 0,8 bzw. 1,6 Gewinne aus. Genehmigung zur Aufnahme der Maschinenunterbrechungs-Versicherung wurde erteilt. Die Transportversicherung brachte jeweils rund 1,1 Überschuß. Stark angestiegen ist der Verlust bei der Reisewetter-Versicherung von 0,07 auf 2,3 wegen der regnerischen Sommermonate. Die Zahl der Policen hat sich mit 65 000 mehr als verdoppelt.

Der technische Gewinnsaldo hat von 3,23 auf 4,14 zugenommen. Günstig wurden die Abschlüsse durch gesteigerte Erträge aus den Vermögensanlagen beeinflußt, die 11,7 bzw. 15,7 ausmachten. Mit 75,5 (73,5) erforderten die Verwaltungskosten etwa ein Fünftel der Brutto-Prämieneinnahmen.

Von den festen Vermögensanlagen von insgesamt 304 (256) Mill. DM sind Hypotheken- und Grundschuldforderungen auf 5,52 (12) und Schuldscheinforderungen auf 12,8 (40,1) zurückgegangen. Ihr Anteil an den Anlagen ermäßigte sich also von rd. 31 v. H. auf 6 v. H. Dagegen hat die Wertpapieranlage mit 141,2 (85,3) ihren Anteil mit 46,4 v. H. gegen 26,3 v. H. fast verdoppelt. Neben steuerlichen Vorteilen war ausreichende Liquidität für diese Umschichtung maßgebend. Da der Aktienbesitz unter Nennwert bilanziert wurde, dürften in dem Wertpapierbestand erhebliche stille Reserven enthalten sein. Im laufenden Jahr wird, nachdem sich auch 1955 die Prämieneinnahmen erhöht haben, mit einem Ansteigen auf, wie gesagt, über eine halbe Milliarde DM gerechnet. 1955 brachte wieder ein befriedigendes Ergebnis. Dabei wuchsen Vermögensanlagen auf über 350, die Erträge daraus auf 19. Allerdings hätten 1956 in einigen Sparten die Schadensleistungen erheblich zugenommen. Die Auswirkungen seien noch nicht zu übersehen. t. r.